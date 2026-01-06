NBA｜雷霆背靠背爆冷不敵黃蜂 慘負27分創今季最大分差

衛冕冠軍雷霆今日作客面對東岸弱旅黃蜂，狀態低迷，全場手感冰冷，最終以97：124大敗，吞下兩連敗，27分亦寫下本季最大輸球分差的悶局。

黃蜂次節一擊致命 雷霆半場已崩線

雷霆背靠背上陣，開局尚能與黃蜂拉鋸，但第二節被對手轟出34：17的攻勢，半場已落後17分進入更衣室。雷霆火力乏善可陳，上半場以賀姆格連（Chet Holmgren）的11分為全隊最高，主將基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）第二節甚至6投全失，一分未得。易邊後，黃蜂當家球星拿美路波爾（LaMelo Ball）連飆高難度入球，雷霆防線潰不成軍，第四節一度被拉開至30分，最終無力回天。

由峰轉谷 連敗陰霾籠罩

雷霆季初氣勢如虹，一度打出24勝1負的亮麗開局，被外界寄望挑戰勇士73勝9負的歷史神話；惟隨賽季深入，狀態明顯回落，近12戰僅得6勝6負，其間更遭馬刺「三殺」，低潮漸現端倪。繼上仗遭太陽保卡（Devin Booker）壓哨絕殺後，今役再遇重創。

SGA促團隊自省 教頭強調不過度反應

此役收穫21分6助攻的SGA賽後直言，球隊在攻防兩端均未展現應有活力與強度：「從開場起，他們在攻守兩端都壓過我們。」他補充：「今晚問題不止一兩點，需要改善的地方比以往更多。若要達成目標，唯有繼續努力變強。」

今仗雷霆全隊投籃命中率僅36.6%，三分命中率28.2%；黃蜂則手感火熱，投籃命中率53.2%，外線高達51.4%。賀姆格連坦言球隊並非首次手感低迷，但處理未如理想：「我們以前也遇過投不進的夜晚，但仍能大勝對手；今晚我們沒做到。」主帥馬克·戴格諾特（Mark Daigneault）則指，敗仗同樣具學習價值：「我們每場都會針對性調整，不會因一場勝負過度反應，每一仗都能帶來收穫。」