Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆背靠背爆冷不敵黃蜂 慘負27分創今季最大分差

即時體育
更新時間：12:56 2026-01-06 HKT
發佈時間：12:56 2026-01-06 HKT

衛冕冠軍雷霆今日作客面對東岸弱旅黃蜂，狀態低迷，全場手感冰冷，最終以97：124大敗，吞下兩連敗，27分亦寫下本季最大輸球分差的悶局。

黃蜂次節一擊致命 雷霆半場已崩線

雷霆背靠背上陣，開局尚能與黃蜂拉鋸，但第二節被對手轟出34：17的攻勢，半場已落後17分進入更衣室。雷霆火力乏善可陳，上半場以賀姆格連（Chet Holmgren）的11分為全隊最高，主將基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）第二節甚至6投全失，一分未得。易邊後，黃蜂當家球星拿美路波爾（LaMelo Ball）連飆高難度入球，雷霆防線潰不成軍，第四節一度被拉開至30分，最終無力回天。

由峰轉谷 連敗陰霾籠罩

雷霆季初氣勢如虹，一度打出24勝1負的亮麗開局，被外界寄望挑戰勇士73勝9負的歷史神話；惟隨賽季深入，狀態明顯回落，近12戰僅得6勝6負，其間更遭馬刺「三殺」，低潮漸現端倪。繼上仗遭太陽保卡（Devin Booker）壓哨絕殺後，今役再遇重創。

SGA促團隊自省 教頭強調不過度反應

此役收穫21分6助攻的SGA賽後直言，球隊在攻防兩端均未展現應有活力與強度：「從開場起，他們在攻守兩端都壓過我們。」他補充：「今晚問題不止一兩點，需要改善的地方比以往更多。若要達成目標，唯有繼續努力變強。」

今仗雷霆全隊投籃命中率僅36.6%，三分命中率28.2%；黃蜂則手感火熱，投籃命中率53.2%，外線高達51.4%。賀姆格連坦言球隊並非首次手感低迷，但處理未如理想：「我們以前也遇過投不進的夜晚，但仍能大勝對手；今晚我們沒做到。」主帥馬克·戴格諾特（Mark Daigneault）則指，敗仗同樣具學習價值：「我們每場都會針對性調整，不會因一場勝負過度反應，每一仗都能帶來收穫。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
20小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
20小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
16小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
18小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
18小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
16小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
3小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
4小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
4小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
15小時前