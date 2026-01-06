NBA｜NBA中國賽再臨澳門 獨行俠將與火箭在今年10月上演兩場季前賽

NBA今日正式公布，2026年NBA中國賽將續於澳門舉行，達拉斯獨行俠與休斯敦火箭將於今年10月假澳門威尼斯人綜藝館上演兩場季前賽，賽期定於香港時間10月9日（周五）及10月11日（周日）。這亦是中國賽連續第二年落戶澳門。

NBA官宣2026年中國賽將繼續在澳門舉行。NBA官方X圖片

火箭球員阿門湯遜（左）和獨行俠球員法拉格（右）手持印有澳門的兩隊球衣。NBA官方圖片

NBA中國賽於2025年相隔六年回歸，當時由籃網對陣太陽在澳門獻演兩仗，反應熱烈。聯盟今次再度把中國賽帶到濠江，期望延續熱潮，讓區內球迷近距離感受NBA級數對碰。

NBA副總裁兼首席營運官馬克・泰頓（Mark Tatum）表示：「本賽季較早前在澳門的賽事，充分展現了中國及亞洲各地球迷對NBA的熱情與投入。我們期待再次迎來獨行俠與火箭作客澳門，並透過比賽及一系列周邊活動，與球迷、年輕球員以及本地社區深度互動。」他同時指出，聯盟將聯同各合作夥伴，持續在區內推動籃球文化與青少年培育。