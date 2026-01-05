香港網球公開賽｜男雙「黃迪配」2：1勝阿根廷組合晉級 副場比賽座無虛席 天王觀眾齊撐黃澤林

香港網球公開賽2026 次日賽事繼續在維園上演。今日（5號）的首圈男雙賽事，雖在1號副場舉行，卻氣氛沸騰，全場座無虛席。黃澤林與加拿大好手迪亞路（Gabriel Diallo）攜手，迎戰阿根廷的甘美沙拿（Francisco Comesana）及艾卓維尼（Tomas Martin Etcheverry） 組合，雙方上演一場緊湊的攻防戰總，一番苦戰後「黃迪配」 以比分2：1力克強敵，成功晉級次輪。這場勝利也是Coleman在ATP250級別雙打賽事的首場勝仗，意義非凡。 而場邊亦人潮湧湧，坐爆全場。樂壇天王陳奕迅現身打氣，Coleman的父母與家姐亦到場支持，賽場熱度媲美中央球場。

香港網球「一哥」Coleman與世界排名第40的迪亞路首次攜手合作，迎戰世界排名第66的甘美沙拿及第57的艾卓維尼組合 。比賽首盤已見膠著，雙方比分緊咬，戰至6：6平手。關鍵時刻，「黃迪配」憑穩定發揮，於搶七戰以9：7險勝，先取一盤。第二盤戰情逆轉，阿根廷組合以6：3扳回一城，比賽進入決勝盤。最終的「搶十」決勝局中，「黃迪配」頂住壓力，以10：6鎖定勝局，總比分2：1力克強敵，成功晉級次輪。

即使未在中央場作賽，現場依然座無虛席，甚至要排隊進場觀賽。黃澤林賽後難掩興奮：「好正，我其實未試過喺副場打，但係見到咁多人，我見到就算主場都有人睇緊我比賽，所以都好開心自己嘅比賽有咁多人睇。 」黃澤林續指，這場雙打勝利對他備戰明天的單打十分重要：「最主要係適應返比賽節奏同環境。始終成幾個禮拜冇正式比賽，需要時間搵返感覺。能夠通過今日嘅考驗，對信心同狀態都有好大幫助。」 明天下午黃澤林將迎戰阿根廷球手拿方尼（NAVONE, Mariano） 。



記者：廖偉業

攝影：廖偉業、徐嘉華

