香港網球公開賽｜港網公開賽聯乘Sanrio 姆錫迪等球星現身希慎打卡

中銀香港網球公開賽2026周一展開單打及雙打的主賽圈比賽，3位球星包括本賽一號種籽、意大利的姆錫迪（Lorenzo Musetti）、4號種籽卡真洛夫（Karen Khachanov)及加拿大「三哥」、世界排40的迪亞路（Gabriel Diallo）應邀到希慎廣場出席網球xSanrio主題活動，已經連續第3年來香港比賽的姆錫迪及卡真洛夫在活動期間更識趣地「派心心」，Karen更帶著小兒子一同亮相，可見他十分愛錫家人。

卡真洛夫帶兒子一同出席活動。攝影：徐嘉華

姆錫迪（左）及種籽卡真洛夫（右）在活動上談笑甚歡。攝影：徐嘉華

卡真洛夫（右一）、姆錫迪（右二）及迪亞路出席「網球xSanrio」活動。攝影：徐嘉華

今屆中銀香港網球公開賽首次與Sanrio Hong Kong合作，周一3位球星率先在活動中多個打卡位合照，更一齊躋入「人生四格拍照館」合照，連小兒子看到3人拿著Sanrio道具合照相也不禁笑出來。

網總主席鄭明哲。攝影：徐嘉華

3個大男生在拍照館合照，卡真洛夫的兒子也不禁笑他們。攝影：徐嘉華

卡真洛夫（右一）及姆錫迪（右二）已學識「派心心」，第一次來香港的迪亞路（左）不𢤦反應，只笑著面對鏡頭。攝影：徐嘉華

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「我們很高興看到賽事的活力與氛圍由比賽場地延伸至銅鑼灣心臟地帶，讓更多市民和𨘋客在社區中感受頂級網球的魅力。」Sanrio角色如Hello Kitty、Dear Daniel、Pompompurin和Macaron將於賽事期間以不同形式現身銅鑼灣，而中銀香港網球公開賽的網球x Sanrio characters主題活動由今日起至11日每日中午12時於希慎廣場1樓中庭開放。

記者/攝影：徐嘉華