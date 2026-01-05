Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜米高波特再遇老東家唔留情 率籃網127:115送金塊2連敗

即時體育
更新時間：12:37 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:37 2026-01-05 HKT

金塊周日作客對上有倒戈的米高波特(Michael Porter Jr.)在陣的籃網，然而首次對陣老東家波特亦不留情面，全場轟27分率隊以127:115擊敗金塊，為對手送上2連敗之餘兼中止球隊三連敗走勢。

般恩、哥頓復出都冇用 金塊115:127不敵籃網

金塊近期傷兵不斷，今場雖有艾朗哥頓(Aaron Gordon)和克里斯頓般恩(Christian Braun)復出，但主力中鋒約基治(Nikola Jokic)和華蘭修納斯(Jonas Valanciunas)齊傷出，上半場雙方鬥得相當激烈，但籃網在2節後段一度曾拉開分差至13分，但金塊好在有由板凳出發的哥頓和小夏達威(Tim Hardaway Jr.)瘋狂追分，在在完半場前追成52:59。然而籃網在易籃後火力全開，單節狂轟41分以100:84進入到決勝節，但到末節籃網保持火熱手感，在湯馬士(Cam Thomas)接連攻入7分下打出12:0的攻勢，將分差首次拉開至20分以上，最終籃網亦以127:115擊敗金塊。

籃網今場6人得分上雙，倒戈的波特首次對上前任便攻入27分外加11籃板5助攻，諾亞羅利(Noah Clowney)亦貢獻出22分6籃板。而金塊方面占姆梅利(Jamal Murray)攻入27分及生涯新高的16助攻，而板凳出發的小夏達威和復出的哥頓則分別攻入26分和20分。
 

