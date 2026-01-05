Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球│樊振東奪留洋首冠 7小時4戰全勝 奪MVP興奮捧盃

即時體育
更新時間：10:11 2026-01-05 HKT
發佈時間：10:11 2026-01-05 HKT

中國乒乓球名將樊振東周日(4日)贏得留洋德國首個冠軍，隨效力球會薩爾布呂肯奪乒乓德國盃冠軍。這名28歲猛將更是球隊的捧盃功臣，於準決賽和決賽分別2度出戰，6小時內4場全勝，14局之中只失了2局，當之無愧成為賽事的MVP。而他捧起獎盃時笑逐顏開，享受比賽的樂趣和成功感。

樊振東4次出場全勝

乒乓德國盃準決賽和決賽在周日上演，薩爾布呂肯先與衛冕的奧克森豪森爭奪決賽資格。樊振東被安排於第2場出戰，順利以11:5、11:9、11:13、11:5擊敗艾比奧頓，為球隊場數扳平1:1。到第4場他再次出場，鬥日本好手戶上隼輔，在先輸10:12下，連贏11:8、11:6、11:5，總局數勝3:1，並帶領薩爾布呂肯以場數3:1入決賽。

贏得留洋首冠

到晚上的決賽，薩爾布呂肯鬥萊恩舒路迪。樊振東打頭陣迎戰對方的首席球手奧查洛夫，，他直落3局贏11:9、11:9、11:8，為球隊先拔頭籌。到第4場他再次上陣，同樣以3局11:8、11:3、11:6橫掃敵將菲路斯，領軍總場數勝3:1捧盃，贏下個人留洋德國首個錦標。

捧盃時笑不攏嘴

由準決賽開始到決賽結束，樊振東在7小時內打了4場比賽，錄得全勝的佳績，14局比賽中只失了2局，證明其競技狀態依然在世界之巔，之後亦當之無愧成為賽事的MVP。這名贏盡各大錦標的猛將，賽後捧盃時笑逐顏開，領取MVP獎項亦全程開懷大笑，在場的5000名球迷更特意唱起中文歌曲祝賀他。

IG分享首冠喜悅

而樊振東亦在個人Instagram帳戶，用英文發布自己奪得留洋生涯首冠的消息，非常享受在德國比賽帶來的樂趣和成功感。

