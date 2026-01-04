Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田徑｜黃尹雋成功衛冕「超能跑」半馬冠軍 黃卓寧第一次本賽半馬即奪冠

更新時間：18:14 2026-01-04 HKT
發佈時間：18:14 2026-01-04 HKT

周日在迪士尼樂園度假區及迪欣湖舉行的Unicef 慈善跑（HERO RUN — 超能跑）焦點之一的半馬拉松，由黃尹雋（1小時06分32秒）及黃卓寧（1分23秒11）分奪男、女子壯年組冠軍，他們不約而同寓賽於操，為本月18號的香港渣打馬拉松的「全馬」熱身，尹雋力爭全馬「三連冠」，卓寧望在渣馬跑出2小時40分內力爭9月名古屋亞運參賽權。

數千人參加周日的「超能跑」。徐嘉華攝
數千人參加周日的「超能跑」。徐嘉華攝
首次在本賽參加半馬的黃卓寧勇奪女子組全場總冠軍。徐嘉華攝
首次在本賽參加半馬的黃卓寧勇奪女子組全場總冠軍。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

本月21日將滿25歲的黃卓寧，3年前曾追亞運夢至受傷，現職協恩中學體育老師的她想要佛系心態去對待今年亞運，去年11月上海跑出2小時42分31秒的PB給她渣馬不少信心，她說：「上海站令我的本地排名排第2位（羅映潮排第一），若渣馬跑到2小時40分內會更保險。由於工作及練跑少了休息時間，亞運我當然想去，但不會跑很多槍，所以渣馬會是我亞運前最後一槍『全馬』。」卓寧認為一眾長跑女將包括「長跑天后」姚潔貞、屈旨盈及司徒兆殷都有機會爭亞運，在良性競爭下對大家都有好處。

衛冕的黃尹雋（中）兩星期後望蟬聯渣馬全馬的冠軍。徐嘉華攝
衛冕的黃尹雋（中）兩星期後望蟬聯渣馬全馬的冠軍。徐嘉華攝

成功衛冕的黃尹雋的香港代表資格仍未解決，他亦抱佛系態度在渣馬爭「三連冠」，他說：「都是隨緣，像今日我的狀態一般，但跑出時間不錯，『三連冠』一定想，但全馬好多變數。」

記者/攝影：徐嘉華

