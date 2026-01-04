香港網球公開賽｜布雲朝克特首盤搶七惜負 直落兩盤止步資格賽首圈 盼調整備戰澳網

前國家網球「一哥」布雲朝克特今日出戰中銀香港網球公開賽資格賽首圈，迎戰世界排名167位的美國新秀巴沙華尼迪（Nishesh Basavareddy）。首盤雙方互不相讓戰至6:6進入搶七，布雲朝克特在拉鋸至9:9後以9:11惜負；次盤亦受影響，終以3:6告負，被對手直落兩盤淘汰，無緣正賽。

現時世界排名123位的布雲朝克特與巴沙華尼迪開局即陷入膠著，多次出現高質來回，比分緊咬至搶七。搶七階段同樣緊張刺激，兩人激鬥至9:9，惟可惜關鍵分上布雲朝克特未能把握，以9:11在搶七決勝敗仗，先失一盤。第二盤他嘗試調整節奏，但對手手感火熱、屢有高難度制勝分，最終以3:6再失一盤。

賽後，布雲朝克特難掩失落，直言結果「比較遺憾」：「第一盤大家都打得非常好，互相沒有給太多機會。搶七我們都有一些失誤，最後沒能拿下來確實可惜。」談到次盤，他承認心態受首盤失利影響，但很快進入狀態：「我很快就投入到第二盤，不過他在第二盤打出了很多難以置信的球。」

此前，布雲朝克特剛在2026澳網亞太區外卡賽男單決賽封王，鎖定澳網男單外卡，將連續第二年亮相墨爾本。展望接下來的準備，他表示會把握離澳網尚餘十多天的時間加緊訓練：「希望可以早點去適應，利用好這段時間做好訓練，積累更多自信，爭取在澳網有個好的表現。」

記者：楊功煜