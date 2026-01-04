Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽｜布雲朝克特首盤搶七惜負 直落兩盤止步資格賽首圈 盼調整備戰澳網

即時體育
更新時間：19:11 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:11 2026-01-04 HKT

前國家網球「一哥」布雲朝克特今日出戰中銀香港網球公開賽資格賽首圈，迎戰世界排名167位的美國新秀巴沙華尼迪（Nishesh Basavareddy）。首盤雙方互不相讓戰至6:6進入搶七，布雲朝克特在拉鋸至9:9後以9:11惜負；次盤亦受影響，終以3:6告負，被對手直落兩盤淘汰，無緣正賽。

現時世界排名123位的布雲朝克特與巴沙華尼迪開局即陷入膠著，多次出現高質來回，比分緊咬至搶七。搶七階段同樣緊張刺激，兩人激鬥至9:9，惟可惜關鍵分上布雲朝克特未能把握，以9:11在搶七決勝敗仗，先失一盤。第二盤他嘗試調整節奏，但對手手感火熱、屢有高難度制勝分，最終以3:6再失一盤。

賽後，布雲朝克特難掩失落，直言結果「比較遺憾」：「第一盤大家都打得非常好，互相沒有給太多機會。搶七我們都有一些失誤，最後沒能拿下來確實可惜。」談到次盤，他承認心態受首盤失利影響，但很快進入狀態：「我很快就投入到第二盤，不過他在第二盤打出了很多難以置信的球。」

此前，布雲朝克特剛在2026澳網亞太區外卡賽男單決賽封王，鎖定澳網男單外卡，將連續第二年亮相墨爾本。展望接下來的準備，他表示會把握離澳網尚餘十多天的時間加緊訓練：「希望可以早點去適應，利用好這段時間做好訓練，積累更多自信，爭取在澳網有個好的表現。」
記者：楊功煜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
3小時前
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
萬千星輝2025丨紅地氈花旦爭妍鬥麗 佘詩曼腰間開大窿 陳自瑤半露酥胸張曦雯深V尺度大開
影視圈
1小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
9小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
5小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
6小時前
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折
連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折
飲食
8小時前