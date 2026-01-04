Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽｜17歲港將朱鍇泓ATP首秀 資格賽不敵對手止步首圈 明日轉戰男雙

更新時間：18:16 2026-01-04 HKT
2026中銀香港網球公開賽今日假維園揭幕，男單資格賽率先上演。年僅17歲、憑外卡上陣的本地新秀朱鍇泓（Kai Thompson），於首圈硬撼世界排名88位的美國好手埃米利奧（Emilio Nava），最終以3:6、2:6直落兩盤告負，無緣晉級明日資格賽次圈。

此役為朱鍇泓首次踏上ATP賽場。目前世界排名僅位列第1936位的Kai，面對級數與排名均佔優的埃米利奧，他在對手高速球速與緊湊節奏下一度顯得吃力；儘管首盤曾把握機會有成功破發的亮點表現，但整體節奏仍被對手掌控，直落兩盤見負。

賽後，Kai坦言既興奮亦緊張：「這是我第一次和ATP前100名的球手交手，是一次很好的經歷。我真的很緊張，只是努力保持冷靜，專注於當下。」談及與頂尖球手過招的差異，他說：「他們的節奏快很多，每一分、每一拍之間的時間更短，發球更快、戰術更穩健，需要我在場上跑動更多。」他續指，未來會爭取更多與頂尖職業選手對賽：「要累積經驗，習慣他們的擊球質量，同時提升自己的體能。」在主場作賽，Kai亦不忘感謝球迷：「我聽到好多人的歡呼，這種感覺太美妙。」

朱鍇泓明日將夥拍國家好手周意出戰男子雙打首圈。Kai表示，兩人憑外卡參賽感到興奮，雖然對這位臨時拍檔了解未深，但非常期待合拍登場，力爭為主場球迷帶來驚喜。
記者：楊功煜

