乒乓球│樊振東爭留洋首冠 讚乒乓德甲聯賽水平高 球員受球迷尊重

即時體育
更新時間：16:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-04 HKT

中國乒乓球猛將樊振東今日(4日)將會爭奪留洋德甲以來首個錦標，其效力的球會薩爾布呂肯在香港時間晚上6點先出戰乒乓德國盃準決賽，如順利晉級就在晚上9時展開冠軍爭奪戰。面這名28歲好手在衝擊首冠前接受訪問，表示德甲水平很高，球員們都得到球迷尊重，同時指留洋生涯首個冠軍將會是特別的時刻。

樊振東今晚爭留洋首冠

乒乓德國盃今日將上演準決賽和決賽，4強賽於德國時間早上11時，即香港時間晚上6時進行，樊振東效力的薩爾布呂肯將會與衛冕的奧克森豪森爭入決賽，這場亦是去屆德國盃決賽翻版。如果薩爾布呂肯順利晉級，就會在香港時間晚上9點上演冠軍戰，與萊恩舒路迪和鴻堡甘凡的勝方爭冠。

讚賞乒乓德甲水平高

樊振東爭奪留洋生涯首冠前，接受乒乓德甲聯賽的訪問，大談德國的乒乓水平：「德甲聯賽整體水準很高。我很開心來到這裡，和各支球會的優勢球手同台競技，對我來說是一種享受。」同時他指自己在那裡都感受到德國人對乒乓球這項運動的熱愛，以及大家對球手的尊重，自己很享受這一點。

期待在德國首個冠軍

而本身贏盡所有錦標成「超級全滿貫」的樊振東，仍期待留洋首冠：「我們全隊都為這個偉大目標而努力。如果最後能夠成功，將會是無比美妙的時刻。這是本季第一個冠軍，當然非常特別。我已經急不及待，希望比賽快點開始。」

樊振東期待今晚的德國盃準決賽和決賽。乒乓德國盃官方圖片
樊振東期待今晚的德國盃準決賽和決賽。乒乓德國盃官方圖片
乒乓德國盃的2場準決賽，以及決賽在今晚上演。乒乓德國盃官方圖片
乒乓德國盃的2場準決賽，以及決賽在今晚上演。乒乓德國盃官方圖片

