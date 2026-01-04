拳擊｜曹星如寓跑於操 望未來挑戰世界冠軍金腰帶：無論輸贏 我都想一試

去年回歸職業拳壇的「神奇小子」曹星如（Rex)周日出席迪士尼樂園度假區及迪欣湖舉行的Unicef 慈善跑（HERO RUN — 超能跑）的10公里賽，結果在約攝氏14度下以38分40秒不錯的時間完成，他賽後暢談2026年拳擊大計，包括今年將打3場比賽，最快一場是下月底再飛去菲律賓參加復出職業賽後第3場比賽，希望今年有機會挑戰世界拳王金腰帶。

星級跑手的曹星如起跑時排頭位。徐嘉華攝

賽後擺出「米奇」趣怪姿勢

周日氣氛早上偏凍，但對一眾跑手是好天氣，已參加過不少跑步比賽的星如參加「十公里1組」於7時35分起步，有市民跑手上前跟他合照，他表示比賽途上有熟悉的跑友一直緊追他，加添點點動力，以38分40秒完成後，心情大好的他擺出「米奇老鼠」的趣怪姿勢。

每天也練10公里作為拳擊訓練之一的星如說：「已數不清自己跑了多少過10公里，因為日日都跑這個距離，這條路算好跑，在不太夠瞓（約早上4點多起床）的情況下，十分滿意今日跑出的時間，跟自己PB（個人最佳約38分）十分接近。」

為了拳擊 未來都會跑10公里的距離

星如亦將參加本月18號的渣打馬拉松的10公里比賽，選擇10公里，是類似職業拳擊打10至12回合的時數，可以作為訓練的去衝10公里，他說：「現在以拳擊為重，未來參加跑步的話，都會是10公里。」他亦想在渣馬挑戰自己的PB：「每次跑步比賽，都是想測試一下自己狀態，看能否再推高，亦想每次都跑到比PB好的時間。」

星如比賽途中不忘向鏡頭擺出勝利手勢。徐嘉華攝

「無論輸贏 也想挑戰世界冠軍的腰帶」

談到2月底的拳擊賽，星如暫未肯定對手是誰，但將是上場不分勝負的那條腰帶（IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶），他亦計劃2026年打3場比賽：「最緊要我自己不要受傷（上場對印度拳手試過頭撞頭，暫時左眼角仍見到淺淺的疤痕），希望一步步去挑戰世界冠軍的金腰帶，這是我一直想試，無論輸贏都好，也想挑戰一下。」

記者/攝影：徐嘉華