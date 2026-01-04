NBL｜香港⾦⽜主場⼤勝杭州經緯摘五連勝 新星吳委峻⾸次正選登場 攻入全隊最⾼13分

香港⾦⽜昨日（3 ⽇）在 2025 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）主場出擊，在福⽥體育公園體育館迎戰杭州經緯。港隊新星吳委峻⾸次以正選⾝份上陣即有亮眼表現，攻入全隊最⾼的 13 分，加上全隊 12 名上陣球員悉數得分，香港⾦⽜最終以 96：68 ⼤勝對⼿，豪取五連勝，延續今季 NBL 全勝⾛勢。

今仗為全運會男⼦ U22 港隊代表吳委峻，⾃去年加盟香港⾦⽜以來⾸次正選披甲，與刁展望、盧藝文、巴爾文（Ondřej Balvín）及美⾂鍾斯（Mason Jones）攜⼿掛帥。香港⾦⽜甫開賽即迅速入局，⾸節已有 9 名球員先後取得分數，展現多點開花的進攻火⼒，加上兩分球命中率⾼達 75%，⾸節以 23：15 領先。

次節主隊進⼀步拉開分差，巴爾文接應美⾂鍾斯妙傳完成精彩入樽，刁展望亦於快攻中入樽得⼿，帶動球隊將優勢擴⼤⾄ 20 分以上。香港⾦⽜外圍⼿感火熱，單是底線位置已命中 5 記三分球，半場以 55：29 遙遙領先，為⼤勝奠下基礎。

易邊後，吳委峻逐漸適應比賽節奏，進攻端越戰越勇，命中兩記三分球並於籃底取分，單節獨取 8 分。儘管香港⾦⽜在第三節進攻節奏稍為放緩，巴爾文亦在嚴密防守下僅得兩分，但球隊仍以 23：18 的單節比分保持優勢，以 78：47 進入第四節。

末節吳委峻再度於中距離及三分線外命中投籃，加上對⼿早段陷入滿隊犯，香港⾦⽜多次站上罰球線穩定取分，成功將勝局牢牢掌控。此役香港⾦⽜ 12 名球員全部有得分進帳，其中吳委峻貢獻全隊最⾼的 13 分及 3 次搶斷，刁展望、巴爾文及盧杜偉亦同樣得分上雙。最終，香港⾦⽜以 96：68 擊敗杭州經緯，成為今季 NBL ⾄今唯⼀保持全勝的球隊。

對於今仗取得全隊最⾼分，吳委峻坦⾔感到驚喜：「今場沒想過能拿到全隊最⾼分，只是想做好教練的要求，始終他⼗分重視球隊的防守，⾄於進攻⾃由度則相當⼤。我認為今場的防守表現不俗，但進攻上應該可以把握多幾球空位三分。即使今⽇上半場⼿感普通，但仍然沒太⼤壓⼒，重點是先做好防守，因為這是爭取上陣時間的關鍵，進攻就順其⾃然吧。」他續稱今場為本季NBL之旅打入強⼼針，磨練進攻技術之餘，亦有助適應球隊的戰術。

生涯首次正選出場的吳委峻貢獻全隊最⾼的13分及3次搶斷。香港金牛圖片

香港⾦⽜將於 1 ⽉ 7 ⽇及 1 ⽉ 20 ⽇繼續坐鎮福⽥主場，分別迎戰江⻄鯨裕清酒及⽯家莊翔藍。