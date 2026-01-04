高球專訪｜近年扎根賭城 陳芷澄多謝男友在自己低谷期不離不棄

如果從陳芷澄（Tiffany）4歲在玩具反斗選了一套塑膠高球玩具、6歲開始在家附近的屯門公眾高球訓練場作為周末家庭樂數起，Tiffany已打了26年高爾夫球，這期間經歷的開心、不開心，除了最強後盾的父母外，還有他的球僮男友Aaron，她多謝男友在自己超級迷惘的低谷期不離不棄，無條件支持自己的高球事業。

過去四年多，男友Aaron都是陳芷澄的御用球僮。受訪者提供

Aaron曾跟芷澄到東京奧運，担任其球僮。受訪者提供

Tiffany近年將高球基地遷至美國的拉斯維加斯，一來天氣怡人，一年365日都可以練波，二來有不少職業高球手都在當地紥根，一落場就有大批高水平球手一齊練習，而在美國長大的Aaron是當地一位健身教練，亦認識高球，機緣下4年前東京奧運開始幫Tiffany做球僮到去年中，Tiffany說：「他十分支持我打波，就算我說要打到40歲，他也會支持，令我更能專心比賽。」現時Aaron專心自己的健身事業，Tiffany不排除未來會再找男友當球僮。

這個黑色的Lu Lu高球棍套是男友送給芷澄的，紀念死去的愛犬。徐嘉華攝

要Tiffany選一個最難忘的成績，她選2014年在瑞士舉行的世界大學生高球錦標賽奪冠，她說：「這是我第一個在業餘國際賽奪冠的代表作，令我知道距離職業路不遠。」她於2017年尾剛大學畢業，真的考到LPGA職業賽資格，展開精彩的高球路。

記者／攝影：徐嘉華