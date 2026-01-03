香港網球公開賽｜吳易昺相隔一年重返港網劍指奪冠 商竣程盼將被期望的壓力轉化成動力

「中銀香港網球公開賽2026」今日進行抽籤儀式，全運會男單冠軍的吳易昺和亞軍商竣程分途出擊，吳易昺將會對上世界排名54的馬路辛（Fabian Marozsan)，而商竣程則會對上世界排名67的甘美沙拿（Francisco Comesana)。

吳易昺盼在港能有好開始 望健康完成賽季

吳易昺上屆港網公開賽因傷無奈缺席，提到今次重回香港他說：「每次來到這裏都很開心，記得第一次來是我14，15歲打ITF青年賽事時，當時有機會去附近好多的地方，我好喜歡那些地方特別是食物。」他也提到過很多時間因傷未能打足全季，今年希望可以健康地完成全個賽季，而香港站也是一個很好開始的地方他亦對奪冠抱很大的信心。

他也提到全運會後很早便陪同隊友到港，也有冬訓因此也為今次做了不少準備，他說：「因為我們隊有小隊員有比賽，我們也參加其他比賽，所以我就陪他們一起過來，也是提前為今年這場比賽作準備，然後我也有一個比較倉促，但我覺得比較充實的冬訓，所以我覺得這周比賽打出應有的表現。」

本季首戰商竣程抱不著急態度面對比賽

商竣程今次第3次參加港網公開賽，他提到很高興能重回香港開始本年度的賽事，對於今季的目標他則表示：「今年的目標放得稍微短一點，因為我覺得一個賽季很長，從1月到11月底會參加很多比賽，去很多地方，所以我想先從香港開始做好，然後咱們就是不用著急的態度去參加比賽。」

而首圈商竣程將面對來自阿根廷的甘美沙拿，他也提到曾與對方交手也曾贏過，但他亦未敢輕敵指對手在硬地很強，非常難以對付，但他也提到在香港亦會有不少壓力，他直言：「當然在香港可能會有一些壓力，因為近2年我打的都非常好，大家有的期待都會很高，我覺得這些可以化作動力。」

