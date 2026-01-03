游泳｜鼓勵各泳員新一年繼續努力 何詩蓓及全運獎牌得主何甄陶 麥世霆 各獲獎項
更新時間：19:10 2026-01-03 HKT
發佈時間：19:10 2026-01-03 HKT
發佈時間：19:10 2026-01-03 HKT
三位全運會獎牌得主包括2金2銅的何詩蓓（Siobhan）、50米自由泳金牌的何甄陶（Ian）及200米蛙泳銅牌的麥世霆（Adam），周六在體院舉行的香港游泳教練會頒獎禮中分奪「最佳男、女泳員」及「最進步男泳員」大獎，蟬聯此獎的Siobhan在台上分享心得時表示：「2025年是很不平凡的一年，年初放了大假，年中因背傷缺席世錦賽，年尾游到一些成績，再獲此獎感到很開心。」
全運後已表明會參加今年9月名古屋亞運會的Siobhan，在台上不忘鼓勵各得獎師弟妹繼續努力，2026年再爭好成績，其中一位坦言想追隨Siobhan步伐的是16歲的文薈喬，這位上年奪「新秀獎」，今年榮升「最進步女泳員」曾在全運會50米蛙泳決賽跟Siobhan同場，最終Siobhan奪季、文薈喬第6。
主項100米蛙泳及200米個人四式的文薈喬，將於明年入讀Siobhan母校的密芝根大學，亦希望在亞運跟Siobhan合作接力賽，她說：「選密芝根大學主要是Siobhan讀過，知道那裡的學習環境及游水都好，今日再跟Siobhan同場奪游泳獎項，我感到十分鼓舞及榮幸。」
全運奪50米自由泳金牌的Ian因身在美國專心博士課程最後階段，未能出席頒獎禮，他透過錄影多謝背後團隊的支持，奪全運200米蛙泳銅牌的Adam在台上感謝多位教練、治療師及家人，對於所獲獎項，他說：「今年自己的進步符合訓練的期望及教練的目標。」徐奕淇及高嘉蓮分奪「最佳男、女新秀獎」。
以下是其餘獎項得主：
記者/攝影：徐嘉華
