NBA｜湖人主場力挫殘陣灰熊 當積聯手占士末節發 力保關鍵時刻金身不破

更新時間：16:27 2026-01-03 HKT
湖人今日主場迎戰人手短缺的灰熊，憑藉當積（Luka Doncic）與勒邦占士（LeBron James）末節聯手接管比賽，最終以128：121摘勝，今季關鍵時刻（最後5分鐘分差在5分以內）戰績續保持全勝。兩軍將於兩日後在洛杉磯再度交鋒。

今仗戰況起伏，戲劇性十足。灰熊受傷病困擾，多達6名球員缺陣，湖人趁勢在次節一度把差距拉開至15分；惟第三節風雲突變，灰熊猛轟一波18：0的攻勢反撲，一度以3分反超。前湖人射手卡韋普（Caldwell-Pope）在該波攻勢中轟入兩記三分，蘭杜（Jock Landale）亦連取7分；三節結束前，雙方戰成96：96，勝負懸念留到末節。

關鍵第四節，湖人隊兩大球星挺身而出。當積在決勝段連取4分並送出兩次三分助攻，占士則以一次強勢打板送出高潮，二人聯手打出致命的12：2攻勢拉開差距，最終鎖定勝局。至此湖人今季關鍵時刻戰績來到11勝0負，金身不破。賽後主帥雷迪克盛讚全隊，指球隊今季在關鍵時段的防守表現出色，成為致勝基石。

主帥雷迪克（右）盛讚全隊，指球隊今季在關鍵時段的防守表現出色，成為致勝基石。AP
數據方面，當積砍下34分，罰球得分佔半壁江山，另有8助攻、6籃板；占士收獲31分、9籃板、6助攻，成為史上首位年滿41歲仍能單場轟下30＋的球員。當積賽後表示，今晚在進攻端持續推進，並大讚占士關鍵時刻「接管比賽」；占士亦稱近幾日休息顯著奏效，「無論身體或精神狀態都感覺非常好。」

此外，湖人新兵拿華菲亞（Jake LaRavia）今仗表現亮眼，12投8中高效拿下21分並抓下9籃板，成為除兩大核心外挺身而出的第三人，為球隊注入活力。他賽後直言：「我一直這樣打球，始終全力以赴、充滿能量。」

湖人近期雖有波折，但此役奏捷增添信心；灰熊則在近6戰吞下第4敗。兩隊將於兩日後再戰洛城，拭目以待。

