NBA｜韋斯博克超越「大O」 加冕史上控衛得分王

歷史三雙王、傳奇控衛韋斯博克（Russell Westbrook）再創里程碑。帝王今日對陣太陽的比賽中，韋少攻入17分，正式超越名宿「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson），登上NBA史上控衛得分王之位，並升至聯盟歷史總得分榜第15位。

這一刻出現在末節。比賽剩餘4分20秒，韋斯博克持球強攻突破上籃得手，收穫個人本場第17分，生涯總得分累積至26,711分，正式超越名宿「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的26,710分，上升到NBA歷史得分榜第15位，同時成為NBA控衛得分王，也為其職業生涯寫下新一頁。

現年37歲的韋少今仗上陣26分鐘，交出17分、9個籃板、6次助攻及1次偷球的全能數據，表現依然硬朗。雖然里程碑到手，但球隊最終以102：129不敵太陽，苦吞四連敗，仍排在西岸尾二。