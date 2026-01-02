啟德化身跑者基地 裝備體驗 X 實戰訓練 香港精英跑步運動員分享備戰心法

隨着渣打香港馬拉松 (下稱渣馬) 踏入最後倒數，今日（2號）香港精英跑步運動員羅映潮、 黃啟樂、尹詩慧及尹焯熙，於啟德參與活動時，與跑手近距離分享渣馬前的備戰要點，希望協助跑手建立穩定狀態，以及應對比賽當日的各種狀況。

精英跑手賽前對談 以實戰經驗拆解備戰關鍵

作為ADIZERO RUNBASE的開幕重點活動之一，adidas 於 1 月 2 日 邀請香港精英跑步運動員羅映潮、 黃啟樂、尹詩慧及尹焯熙，舉行賽前分享對談，與跑手近距離交流渣馬前的備戰要點。分享環節以 「賽前最後調整」為核心，結合不同距離項目的實戰經驗，深入探討跑手如何在賽前階段調整訓練節奏、管理心理狀態，以及應對比賽當日的各種狀況。四位跑手亦從運動員與教練雙重視角，拆解如何在最後備戰階段平衡訓練與恢復，協助跑手建立穩定狀態，將日常累積的訓練成果，轉化為比賽當天的最佳表現。

談到新一年的目標， 四位跑手均希望自己能夠有新突破，比以往做得更好。臨近渣馬賽事，羅映潮建議大家從三方面準備，以便更有效備戰以及未來比賽：「首先要定下目標並有系統性的計劃，尤其是全馬或半馬，如果太急模擬短時間的訓練，會增加受傷風險。第二要安排適合自己的教練及裝備，第三要設定小目標，讓自己逐步邁進到最後目標。」至於黃啟樂認為現已臨近比賽，最重要是「以少為多」，現階段最重要是恢復休息。

賽前準備化身互動體驗

啟德AIRSIDE於1月2日至17日期間設有多個以跑步為核心的互動體驗，將賽前準備轉化成為一系列可參與、可記錄、 並能留下專屬回憶的跑步時刻。場內特設「超速紀錄挑戰」，讓跑手即場測試個人速度、感受衝刺節奏，並有機會獲得購物禮券及渣打香港馬拉松限定鞋帶，為備戰過程增添刺激感與明確目標。 場內更設有「YOU GOT THIS 頭條自拍館」，讓跑手以跑步造型拍攝專屬頭條風格相片，記錄屬於自己的破紀錄一刻。

而作為渣馬不可或缺的跑步傳統，Shakeout Run將於1月17日舉行。這是一場輕鬆的賽前跑，幫助跑手放鬆身心、活動肌肉，為翌日比賽做好準備。