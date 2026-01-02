NBA｜雲班耶馬受傷虛驚一場 馬刺指左膝經檢查無大礙

馬刺當家球星雲班耶馬(Victor Wembanyama)在周三（31日）主場對紐約人一戰中，一次爭搶籃板落地時，左膝明顯過度伸展倒地，其後短暫離場後返回板凳席，但之後未有出場，周四檢查報告出爐，所幸雲班並未傷及韌帶，球團保守起見下，明日他將不會出戰作客對溜馬一戰。

雲班耶馬上仗上陣24分鐘已攻入31分13個籃板。AFP

雲班耶馬檢查後無大礙。AFP

雲班耶馬一次爭搶籃板落地時左膝明顯過度伸展倒地。AFP

效力馬刺的法國中鋒雲班耶馬周三對紐約人一戰中，一次爭搶籃板落地後左膝擬似受傷倒地，短暫離場接受檢查後重返後備席，但未有再出場，不少球迷和球隊都擔心會否傷到靭帶，雲班周四接受磁力共振檢查後證實並無大礙，然而球隊保險起見已確認雲班將會缺席明日作客溜馬的比賽，並列入觀察名單。雲班耶馬上仗上陣24分鐘已攻入31分13個籃板，賽後受訪也表示：「好彩只是過度伸展，不管是什麼秘狀況應該都是輕微。」他僅指若不是球隊阻止他也會再次上陣。