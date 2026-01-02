Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜蘭特交出11助攻創本季新高 火箭作客120:96輕取籃網

即時體育
更新時間：13:19 2026-01-02 HKT
發佈時間：13:19 2026-01-02 HKT

杜蘭特周一率領火箭作客鬥籃網迎2026年首戰，然而在主隊多位主力如米高波特(Michael Porter Jr.)等缺席下，火箭並未受到太多挑戰，最終客隊憑着杜蘭特(Kevin Durant)攻入22分和本季新高的11助攻，以120:96輕鬆擊敗籃網。

杜蘭特創本季助攻新高兼破隊史記錄

火箭今戰到訪布魯克林踢館籃網，今仗申京(Alphren Sergun)傷癒復出為客隊再添火力，再加上籃網今仗主力如本季平均可得25.8分的火力輸出點米高波特缺席，今仗節奏都主要由火箭主導，第三節打完已經以90:67領先，到末節籃網曾一度將差距縮窄至18分，然而隨即又被火箭拉開比數，最終火箭以120:96大炒籃網，輕鬆收下4連勝。

今仗火箭老大哥杜蘭特出戰37分鐘，攻入22分及交出本季新高的11次助攻，以37歲又95天打破火箭隊史記錄，成為單場最老拿下20分10助攻的球員，阿門湯遜(Amen Thompson)和復出的申京亦分別貢獻23分和20分6籃板6助攻。而籃網方面，今場從後備席出發的喀麥隆湯馬士(Cam Thomas)攻入全隊最高的21分。
 

