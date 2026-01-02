NBL｜香港⾦⽜2026年贏波攞頭彩 作客輕取安徽皖江龍 開季四連勝

新⼀年有個好開始！香港⾦⽜於 2026 元旦⽇作客以 101：77 擊敗安徽皖江龍攞頭彩，以勝利開展2026 年，並錄得開季四連勝，亦是今季 NBL 餘下唯⼀⼀⽀不敗之師。

香港⾦⽜今仗派出唐才育、盧藝文、孫晨然、巴爾文（Ondřej Balvín）及美⾂鍾斯（Mason Jones）先發上陣。甫開賽，巴爾文在籃底雙⼿入樽，為香港⾦⽜攻入 2026年第⼀球。唐才育緊接個⼈表演，開賽 3 射 3 中，包括⼀記三分球，個⼈打出⼀段 7：0 攻勢。之後孫晨然交出⼀次精彩反⼿投籃兼搏到罰球，完成「2＋1」三分攻勢，加上巴爾文連環建功，香港⾦⽜⼀度領先 16：7。不過球隊⾸節末段⼿風轉冷，被主隊安徽皖江龍⼀輪急攻追平比分 20：20。然⽽，香港⾦⽜仍憑侯天⼀的美妙⾛位籃下得分，第⼀節險勝 22：20。

第⼆節，香港⾦⽜主導球賽，美⾂鍾斯內外開⼸，先個⼈突破入顏⾊地帶得分，之後射入三分球和偷截成功快攻，個⼈極速單節搶下 7 分。加上孫晨然的快攻補籃和盧藝文的兩記三分球，香港⾦⽜打出⼀段 17：6，將領先優勢拉開 13 分。香港⾦⽜之後再曬下「三分雨」，厄特爾⼆世（Michael Ertel II）、董健和阿諾斯克（E.J. Anosike）連續轟入三分球，半場領先 54：37 返入更衣室。

換邊後，香港⾦⽜開局慢熱，⼿感冷⽽且出現不少失誤，比安徽皖江龍打出⼀段 6：1追分。不過盧杜偉及時射入⼀記三分記「⽌⾎」穩定軍⼼，之後有阿諾斯克掌控進攻，不斷憑個⼈能⼒搶分，單節取得 9 分。雖然香港⾦⽜第三節稍輸 15：21，但⼤分仍然領先 69：58。

進入最後⼀節，主隊先奪 4 分，追近⾄ 7 分差距。不過香港⾦⽜未有給予對⼿反勝機會，之後在孫晨然、盧杜偉及美⾂鍾斯三⼈輪流搶攻，打出⼀段 17：3 攻勢，助球隊擴⼤優勢⾄ 86：65，奠定勝局。最終香港⾦⽜以 101：77 擊敗安徽皖江龍，豪取開季四連勝。

香港⾦⽜今場有 5 ⼈得分上雙，阿諾斯克和美⾂鍾斯各⾃交出 18 分，盧杜偉和孫晨然同貢獻 12 分，⽽巴爾文則攻入 11 分兼交出 13 個籃板的「雙雙」。

香港金牛主教練解立彬賽後表示：「這場比賽其實準備得很充分，上場比賽跟合肥打的時候比賽很緊張，這兩天的調整顯然有很好的效果，今場進攻端和防守端都打得更整體一些，耐性更強一些。聯賽時間還有很長，希望大家保持這種專注度。」