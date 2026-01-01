NBA｜勇士客場132：125擒蜂 居利故鄉獻技 布蘭登米勒空砍33分

史堤芬居利（Stephen Curry） 週三在家鄉夏洛特大放異彩。他攻下全隊最高的26分，帶領勇士以132：125力克黃蜂。雖然黃蜂布蘭登米勒(Brandon Miller) 獲得全場最高的33分，但是依然無法逆轉敗局。

勇士球星居利在夏洛特長大，並就讀附近的學院，此役是他的「返鄉之戰」。居利上半場便射入4記三分球，獨取15分，協助勇士半場領先69：64。勇士第三節初段更曾拉開比分，但黃蜂在拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball） 在中段射入3球三分球帶領下，打出一段猛烈攻勢反超。戰局緊湊，直至第四節，勇士新秀普辛斯其(Brandin Podziemski) 連中兩記關鍵三分，才助球隊重新掌握主動。比賽剩下22秒時 ，居利2射全中的罰球 ，和最後占美畢拿（Jimmy Butler） 2射全中的罰球，最終為勇士鎖定勝局。

勇士今場比賽全隊火力驚人，除居利外，還有4人上雙，普辛斯貢獻19分；畢拿同樣取得19分。基山度士和戴文格連，分別有13分和10分的進帳。勇士近六戰贏得五場，氣勢正盛。黃蜂方面，雖然布蘭登米勒攻下全場最高的33分，加上拉梅洛鮑爾三分球10投7中，取得27分，兩人共得60分，但依然無法抵擋勇士的攻勢，最終在主場吞下敗仗。