NBA｜亞歷山大堂兄弟大戰 SGA率雷霆140:129擊敗堂弟獲加的鷹隊

周一NBA上演堂兄弟大戰，由基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)率領的雷霆作客對上堂弟亞歷山大獲加(Nickeil Alexander-Walker)率軍的鷹隊，最終雷霆憑着SGA轟入39分以140:129擊敗鷹隊。

SGA正面撼堂弟獲加 轟39分退鷹隊

今戰鷹隊主場迎戰雷霆， 主隊雖在楊格(Trae Young)、謝倫莊遜(Jalen Johnson)和樸辛基斯(Kristaps Porzingis)缺席下，進攻火力都毫不減弱，半場以74:70小比分領先，但第三節SGA率軍迎來爆發，單節貢獻15分助雷霆打出單節43:29，隨後雖鷹隊一直有嘗試追近比分，但奈何分差過大最終以129:140不敵雷霆。

今場SGA攻入全場最高的39分外加6籃板6助攻，另外謝倫威廉斯（Jalen Williams，又譯𠎀倫威廉斯）以及賀姆格連（Chet Holmgren)亦分別攻入20分8籃板7助攻和24分10籃板；今場鷹隊雖告負但堂弟獲加表現亦並不失禮，攻入全隊最高的30分外加4籃板5助攻。賽後SGA亦大讚堂弟：「我很早已經知他能夠打出這樣的表現，他是很好的球員，現在有機會展現自己而他也把握住了。」獲加2019年被塘鵝選上，之後先後效力爵士和木狼但出場機會並不算太多，今季轉投鷹隊迎來爆發，因陣中主力楊格受傷病困擾下出場機會大增，今季平均上陣32.8分鐘能交出20.6分。