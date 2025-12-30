Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜馬刺三斬雷霆後大跌Watt 主場101:113不敵騎士吞二連敗

即時體育
更新時間：16:02 2025-12-30 HKT
發佈時間：16:02 2025-12-30 HKT

馬刺周一繼續連續3場主場的第2場對上騎士，然而在上場對爵士失利後似乎並未調整好，今仗雖有迪艾朗霍斯(De'Aaron Fox)復出，加上雲班耶馬(Victor Wembanyama)坐陣，但馬刺下半場進攻斷電，最終遭騎士以113:101逆轉擊敗。

馬刺三破雷霆後狀態低迷 雲班2戰正選均告負

馬刺較早前分別在聖誕大戰和聖誕大戰前夕雙殺雷霆，加上NBA盃4強一戰同樣由馬刺取得勝利，然而在三斬雷霆後狀態掙扎，上戰開始回歸主場對爵士，在霍斯傷出下不敵客隊。今戰主場對騎士，馬刺第2節末曾一度領先11分，然而下半場開始進攻熄火，第4節更被客隊打出37:23的比數，導致馬刺最終以101:113不敵騎士吞二連敗。

今戰是雲班耶馬重新擔正的第2場，尷尬的是2場都以敗仗告終，但今場他亦攻入全隊最高的26分14籃板，但翟斯並不在狀態，13投僅4中得14分。而騎士當家球星當路雲米曹(Donovan Mitchell)今日同樣不在狀態，12投3中僅得10分，但好在有J艾倫(Jarrett Allen)挺身而出，攻入27分10籃板助力球隊取勝。

