網球｜香港一哥黃澤林將繼續在香港站雙線出擊 為澳網外圍賽熱身
發佈時間：10:01 2025-12-30 HKT
總獎金超過78萬美元的中銀香港網球公開賽（ATP 250級別）將於下周日（1月4號）一連8日假維園網球場舉行，大會今年搞搞新意，將行走港島區北面路線的其中一輛電車裝飾成為以「香港網球公開賽」作為主題，深入鬧區，讓市民率先感受這項本港網球盛事的熱鬧氣氛。
車身設計以深紅色為 主調，展現賽事的標誌性形象，並配以充滿動感的網球元素，踏入車廂，下層以網球場為靈感，地面鋪設清晰的白色界線，牆面呈現網球軌跡圖案，扶手包裹真實球拍握把膠帶。拾級而上，氛圍轉換至觀眾席視角。金屬網裝置及經典翻頁記分牌重現比賽的臨場 感，讓乘客彷彿置身球場邊，感受賽事的緊張與期待。
由現在至1月11日期間，市民可以普通的電車票價乘捨別注版電車，球迷可利用此獨特方式前往賽事地點；對其他乘客而言，這是一個在日常生活中體驗國際網球盛事的機會。這輛電車不僅是交通 工具，更是一個連結社區與體育的橋樑，將城市節奏與比賽激情完美融合，為市民和遊客帶來難 忘的旅程。
中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「我們很高興能將中銀香港網球公開賽別注版電車與香港球 迷分享。這個全新的活動方式將為我們的賽事增添樂趣，並為網球愛好者帶來獨特的香港體驗， 歡迎大家乘坐電車直達維多利亞公園網球主場。香港的電車非常具代表性，也是具有豐富歷史的 交通工具，深受本港市民和遊客喜愛。我鼓勵大家乘坐這輛特別版的叮叮車，豐富賽事的體 驗。」
這項ATP 250香港站是新一個賽季的第一周的比賽，28位單打球手陣容包括多位世界排名前20位的球星參加，包括第7位的Lorenzo Musetti、第11位的Alexander Bublik、第16位的Andrey Rublev、第17位的Karen Khachanov，當然不少得「香港一哥」兼全運會男單銅牌、世界排名第150位的黃澤林，此仗將是他前往澳洲參加澳洲網球公開賽外圍賽的最佳熱身賽事，而剛在上月全運會奪男單金、銀牌的吳易昺及商竣程也在香港站陣中。