棍網球｜港女隊只差一分無緣獎牌 仍刷新歷來最佳 男子隊平去年成績

即時體育
更新時間：22:07 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:07 2025-12-29 HKT

香港男、女子棍網球隊雖只差一步無緣獎台，但都能笑著以第4名離場！特別是精英盡出的香港女子隊，周一在香港足球會舉行的國際棍網球六人賽銅牌戰，跟強頑的日本JLA Sixes隊力戰下只以一分之微的9:10落敗，創女隊在本賽歷來最佳，以新秀為主的港男隊則以3:17負JLA男子隊，平了上屆成績。

香港女子隊賽後行去觀眾席向球迷致謝。徐嘉華攝
香港女子隊賽後行去觀眾席向球迷致謝。徐嘉華攝

 

徐嘉華攝
徐嘉華攝

 

史卓妍（中）今仗入了三球。徐嘉華攝
史卓妍（中）今仗入了三球。徐嘉華攝
男子隊6號潘子洋（紅衫）射入銅牌戰港隊第一球。徐嘉華攝
男子隊6號潘子洋（紅衫）射入銅牌戰港隊第一球。徐嘉華攝

香港女子隊跟JLA曾於首天的小組賽碰頭，當時港隊以9:16落敗，來到周一的銅牌戰再遇JLA，港隊汲取前一仗的經驗，港隊憑主力史卓妍（Steffi）在開賽不久率先攻入一球，雖然對手很快追平，但4節的比賽中，港隊都只是一分至2分的差距，值得一提是去到最後一節（即第4節）比賽剩下5分鐘，Steffi再次攻入一球，帶領球隊追平至9:9，可惜對方憑快速節奏及較強把握力，在完場前3分鐘入球領先港隊一分至完場；港隊賽後不忘向走向打氣的球迷鞠躬致謝。

在銅牌戰一人攻入3球的Steffi賽後表示：「今日能夠跟JLA打得如此緊湊，坦白說，賽前沒想過，尤其小組賽我們對她們都失很多分，今日我們把握到機會，趁JLA兩位球員在很早期就紅牌出場，加上我們防守比以前2天都加強不少，進攻也充滿信心去打，製造不少入球機會，我的3個入波，都是大家創造機會出來。」

史卓妍（中）坦言滿意銅牌賽表現，她為了追奧運夢，今年初放棄全職工作。徐嘉華攝
史卓妍（中）坦言滿意銅牌賽表現，她為了追奧運夢，今年初放棄全職工作。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

好好記住「一分」的差距

談到只差「一分」上不了頒獎台，Steffi坦言己隊的傳球速度、反應及流暢度仍有待加強，但不會因此「一分」睡不著覺：「今日賽前，教練都叫我們好好享受比賽，我們都打得好開心，是可惜上不到獎台，今日做不到，我們回去再努力練習，好好記住這『一分』的差距，不是失望的將這一分帶去2026年，而是好有鼓勵性的一分帶去明年，讓我們知道我們的進步空間還很大。」港隊曾在本賽取得第5名，今次入到銅牌戰已是一項突破。

入球功臣Steffi 為奧運棄全職工作  她說：「很值得」

Steffi 由於追奧運夢，今年初放棄公關的全職工作，集中教波及訓練，她坦言：「很值得」。她說：「其實我放下全職時，沒去想太多成績，只想無憾地去追奧運夢。」

前港隊代表林穎怡（左）現為香港女子隊助理教練，而主教練是日本名教練佐藤壯（右），他每個月會來港數天檢視港隊狀況。徐嘉華攝
前港隊代表林穎怡（左）現為香港女子隊助理教練，而主教練是日本名教練佐藤壯（右），他每個月會來港數天檢視港隊狀況。徐嘉華攝

香港女子隊助教林穎怡，跟Steffi一樣都是2022年世錦賽歷史得第16名的功臣之一，現改當教練，對這場銅牌戰，她坦言「收貨」：「這2天的比賽，我看到她們越來越有進步，今日由頭到尾跟對手咬住上，在如此緊張的比賽做到賽前我們想她們做的，對明年大賽很有鼓舞作用。」

徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

香港女子隊將於明年7月先參加世錦賽（D2）比賽，港隊以爭取冠軍（即第17名，D1 是1-16名），而10月在澳洲舉行的亞太區奧運資格賽，將爭取頭5名躋身2027年的「終極」奧運資格賽。

男隊教練周旨航力讚一班年輕球員。徐嘉華攝
男隊教練周旨航力讚一班年輕球員。徐嘉華攝

港男隊教練讚新秀男將「不低頭於強隊」

男子組銅牌戰，以新秀為主的港隊以3:17不敵JLA男子隊，跟去年一樣取得第4名；教練周旨航賽後力讚這支年青球隊說：「好欣賞他們不會低頭於強隊之下，頭2節在狀態不穩下未能發揮出來，但在第3節攻守都不錯，打出一節2:0，看到他們在輸的情況下能重整戰術，十分難得。」

大會在男、女子金牌戰期間請來香港金牛啦啦隊 Taurus 跳舞助興，搞熱氣氛。男子組冠軍由世界排名第7的德國以18:17險勝日本Fogo Grizzlies，女子組冠軍是以日本國手組成的SELL以17:6大勝菲律賓。

記者/攝影：徐嘉華

