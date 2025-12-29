NBA｜艾華拉度威廉士上演「全武行」齊被逐 NBA開刀：前者停2場後者停1場（有片）
發佈時間：17:47 2025-12-29 HKT
塘鵝後衛艾華拉度（Jose Alvarado）與太陽中鋒馬克威廉士（Mark Williams）日前於比賽中爆發衝突，上演「全武行」雙雙被逐。NBA今日公布罰則：艾華拉度被罰停賽2場，威廉士則停賽1場。
按聯盟停賽安排，艾華拉度將缺席周一主場對紐約人，以及周三作客公牛兩仗；威廉士則會缺席周一作客巫師一戰。
Jordan Poole’s reaction to Jose Alvarado throwing a punch. 🤣🤣🤣
(via @MrBuckBuckNBA)
pic.twitter.com/lvMCIkO4tS https://t.co/sWjKLLPGtC
— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 28, 2025
衝突事件發生於周六晚塘鵝對太陽一役第三節，一次犯規判罰後，身高7呎1吋的威廉士與僅6呎的艾華拉度先爆發口角，繼而互相拉扯，場面迅速升級至揮拳相向。據現場畫面所見，雙方各有一記右拳命中，最終被隊友與工作人員及時拉開，兩人同被驅逐離場。該仗太陽以123:114奏捷，完成作客新奧爾良背靠背兩戰「雙殺」塘鵝。
綜合現場情況，衝突導火線源自艾華拉度嘗試穿過威廉士的掩護，繼續緊逼太陽射手基利斯比（Collin Gillespie）——後者開局三分球5投全中。艾華拉度防守時推開威廉士被吹犯規，其後威廉士從後推撞艾華拉度，雙方火氣一觸即發，最終演變成肢體衝突。
兩名涉事球員賽後均未有受訪回應。太陽主帥奧特（Jordan Ott）則認為事件與勝負心及疲勞有關，並指背靠背第二晚休息不足，情緒較易升溫：「我看到衝突開始，然後突然所有人都湧上來。這種情況有時會發生。背靠背第二晚欠睡眠，總會有些事情出現。今晚裁判讓大家更放開打，兩人糾纏起來，最後都被趕出場。」
