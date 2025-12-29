Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜李安納狂轟55分破紀錄 快艇挫活塞豪取4連勝（有片）

即時體育
更新時間：15:45 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-29 HKT

快艇球星李安納（Kawhi Leonard）今日上演個人騷，火力全開狂轟職業生涯新高55分，追平隊友占士哈登（James Harden）保持的隊史單場得分紀錄，幫助快艇在主場以112:99擊退東岸「一哥」活塞，豪取本季最長的四連勝，強勢擺脫西岸墊底陰霾。

今仗李安納甫開賽即進入狀態，半場已攻入25分，助快艇一度領先達20分。雖然活塞第三節曾兩度將分差縮窄至9分，但李安納隨即挺身而出，單節12投9中獨取26分，幾憑一己之力率隊打出16:5攻勢穩住戰局，再度將比分拉開。最終李安納全場26投17中，包括三分球10投5中，交出55分、11籃板及5次偷球的統治級數據，帶領球隊鎖定勝局。這也是繼隊友哈登於11月對黃蜂一役後，今季再有快艇球員單場攻入55分。

賽後李安納談及今場表現時表示：「我感覺很好，整場保持進攻侵略性及專注度。教練團一直鼓勵我多起手，即使投失也要繼續嘗試，爭取做得更好。」他坦言以往傾向傳球予隊友，但現時球隊戰術需要他整場保持侵略性。談及增加三分起手時，他強調：「我正嘗試盡可能多投三分，無論結果是12投0中還是12投7中，長遠來看這都會讓我變得更強。」

快艇近期表現脫胎換骨，由早前11戰10負的低潮中強勢反彈。主帥路爾（Tyronn Lue）早前為球隊定下餘下賽程取得35勝20負的目標後，全隊士氣大振，接連擊敗湖人、火箭、拓荒者及活塞等強敵。這波四連勝期間，快艇合共淨勝對手64分，目前戰績改寫為10勝21負，距離西岸附加賽第10位的拓荒者僅差2.5場勝仗，並領先西岸包尾的塘鵝3場。

