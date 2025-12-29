NBA｜布朗連續9場得分30+隊史並肩「大鳥」 惟塞爾特人作客仍以108:114不敵拓荒者

塞爾特人今季在泰頓（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂休息養傷下，由「二當家」謝倫布朗（Jaylen Brown）擔起大旗，今仗綠軍作客對拓荒者再次挺身而出攻入37分，但最終客隊仍以108:114不敵主隊。

布朗連續9場轟30+ 隊士追平「大鳥」布特記錄

今場塞爾特人作客對拓荒者上半場以63:55領先，但易籃後拓荒者展開反擊，單節攻入31分並以86:85反超比分，但綠軍亦一直緊咬比分，到比賽中後段由戴力韋特（Derrick White）上籃得手追成100:100平手，但隨後拓荒者重新掌控節奏最終以114:108一舉擊敗塞軍，中斷塞爾特人4連勝外亦成功止住球隊連敗。

今場謝倫布朗攻入全場最高的37分外加7籃板4助攻，布朗由12月3日主場對紐約人攻入42分開始，已連續9場得分30+，追平由名宿「大鳥」布特（Larry Bird）所創的隊史記錄，但可惜未能為球隊延續連勝。而拓荒者方面則由舒敦夏柏（Shaedon Sharpe）和阿夫迪亞（Deni Avdija）分別交出26分和24分10助攻。