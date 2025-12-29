NBA｜居利轟39分慘成佈景板 班斯狂搶25籃板兼大三元助速龍141:127退勇士
更新時間：11:27 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:27 2025-12-29 HKT
勇士今日作客速龍慘遭逆轉，今場客隊憑着史堤芬居利（Stephen Curry）火力全開攻入39分曾領先13分，然而第四節進攻突然斷電，速龍借此機會展開反擊，並成功將比賽拖入加時，勇士在加時延續掙扎表現被打出5:19的比分，最終速龍憑着史葛堤班斯（Scottie Barnes）的23分25籃板10助攻的大三元加時以141:127擊退勇士。
班斯勁搶25籃板追平速龍隊史記錄
勇士今場作客對速龍除了第一節落後外之後都處於領先，尤其是居利在第三節轟入14分助勇士曾一度將分差拉開至13分，但勇士今場出場21次失誤，為對手送上35分，再加上第4節進攻熄火，主隊展開反擊接連追分並由班斯命中扳平一球將比賽拖入加時，然而勇士延續進攻端低迷狀態5分鐘僅得5分，最終速龍加時以141:127逆轉擊敗勇士。
今場速龍中鋒班斯全場抓下25籃板並攻入23分10助攻的大三元，追平拜尤保（Bismack Biyombo）的隊史籃板記錄，亦繼約基治（Nikola Jokic）後第2位，近40年來達成20分25籃板10助攻大三元的現役球員，英格姆（Brandon Ingram）和曲奇利（Immanuel Quickley）亦分別貢獻26分和27分助球隊取勝。而勇士方面居利今場狂轟39分，另外占美拔拿（Jimmy Butler）和戴文格連（Draymond Green）亦分別攻入19分和21分。
