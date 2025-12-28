棍網球｜周一銅牌戰時間：香港女子隊下午1時半 港男隊2時45分 齊爭上獎台

一連3日在香港足球會舉行的2025香港國際棍網球六人賽，周一將上演壓力銅牌戰及決賽，香港男、女子隊同樣以小組次名躋身4強，惜分別不敵德國（1:21）及日本SELL隊（5:20），將在銅牌戰對來自同一隊的JLA Sixes男、女子隊爭上頒獎台；在4強戰個人攻入3球的女隊主力之一的鄧伊婷（Sally）對上獎台感「樂觀」，若成功，亦可一報小組賽敗仗之仇。

鄧伊婷（紅衫) 在四強賽一人入足三球。徐嘉華攝

21歲的黎尹靖（紅衫)攻入港隊在四強唯一一個入球。徐嘉華攝

港女隊望上獎台兼報小組敗仗之仇

香港女子隊以精英隊組成，她們在首天的小組賽以一勝（南韓的Ratels)一負(日本的JLA Sixes）、小組次名躋身今日（周六）4強對另一組首名出終的日本SELL隊，此隊成員是日本國家隊代表，實力上有一定差距，港隊以此仗作為備戰銅牌戰去打，能在強隊中入3球，Sally認為自己一開波就好專注，亦由於對手是日本國家隊成績，反而沒有包袱下放開去打。

徐嘉華攝

鄧伊婷（ 中）在場邊小休後等機會出場。徐嘉華攝

入波功臣曾靠棍網球除讀書不快

32歲的Sally 對於銅牌戰表示「樂觀」，她說：「我看到我們球隊不斷在進步，今日隊友的防守都做得好好，無論是進攻及防守，其實我們都做到，亦見到對方的進攻模式，只是關鍵時我們稍慢於對方，日本隊優勝之處是比對方『諗先一步爆出去』，我們小組輸她們（指JLA）就是反應不及對手快，明日（周一）要防止這些事再發揮。」

Sally 10年前在英國讀法律時才在體育課接觸棍網球，她說讀書過程既辛苦亦不開心，棍網球反而令她舒援讀書的不快，之後亦沒再碰法律這一行業，現時是邊教波邊為明年奧運資格賽努力。

史卓妍是隊中靈魂球員之一。徐嘉華攝

主力之一的史卓妍（Steffi）認為周日對SELL隊有助銅牌戰的部署及發揮，她說：「今日對SELL這場波令我們好好準備自己去打銅牌戰，日本球隊的打法都好類似，加上今日高強度的比賽都應付過，明日關鍵是要勇敢多少少去進攻、製造更多入球機會。」

香港男子隊（紅衫)今日負德國（白衫)。徐嘉華攝

唯一入球功臣劉尹靖。徐嘉華攝

港男隊一日2戰 望銅牌戰發揮所長

男子組方面，港隊一日2戰，先在早上小組賽以16:7勝SLDL隊，可惜在黃昏出戰的4強面對小組賽以首名出線的德國，港隊由於一線球員要應戰下月6號在新西蘭的世錦賽亞太區資格賽，今仗派出年輕陣容應戰，全場4節（每節8分鐘）力戰下，港隊只有21歲的黎尹靖在第一節攻入全場唯一一個港隊入球，最終以1:21敗陣，銅牌戰將與JLA對壘。

香港男子隊教練周旨航（黑衫)。徐嘉華攝

港隊教練周旨航賽後表示：「早上一場贏了同樣年青的SLDL球隊，證明我們隊伍發揮到正常水平，以年輕陣容入到4強十分重要，但對著德國隊的身型及球技，我隊稍微不及對方，上半場我們曾落後1:13，但下半場作出調整，加強團體合作，防守亦看到有進步，第3節守到0:2比數，整體發揮不錯。」

對於銅牌戰，周教練期望隊員從德國隊身上學到的，能有助明日對日本JLA，他說：「明日的日本隊打法跟德國隊不同，日本默契好強，亦著重一打一，明日我隊要防止對手做出這樣的進攻。」

香港女隊的銅牌戰對手（白衫)，今日不敵菲律賓（藍衫)。徐嘉華攝

港男隊銅牌戰對手是日本JLA（紅背心）。徐嘉華攝

今年共有14支海外及本港球隊參加男、女子隊比賽，周一煞科日，香港隊2場銅牌戰將分別在下午1時半（女子組）及2時45分（男組）上演，女子組金牌戰（SELL對菲律賓）將於下午4時展開，男子組金牌戰（Fogo Grizzlies對德國）將於5時15分舉行。

記者/攝影：徐嘉華