NBA｜火箭主場117：100勝騎士 杜蘭特狂砍30分 騎士主教練坦言首節失誤定敗局

即時體育
更新時間：17:57 2025-12-28 HKT
發佈時間：17:57 2025-12-28 HKT

火箭周六在主場展現強大火力， 以117：100勝騎士。火箭杜蘭特（Kevin Durant）僅用三節便攻下30分，早早奠定勝局。騎士主教練堅尼艾堅臣（Kenny Atkinson）賽後坦言球隊準備不足，並指首節出現致命傷。 

火箭繼耶誕大戰大勝湖人後，此役延續強勢表現。杜蘭特貢獻30分、7助攻與4籃板球，後備上陣的謝帕德(Reed Sheppard)交出18分8助攻。騎士方面，新秀謝倫泰臣（Jaylon Tyson） 替補攻下全隊最高的23分，並抓下生涯新高的14個籃板球 。 

比賽在第一節便分出高下。火箭在杜蘭特單節獨取14分的帶領下，以32：24取得領先。騎士總教練艾堅臣賽後坦言球隊準備不足，首節發生8次失誤，讓比賽早早失去懸念。次節騎士一度追近至僅落後2分， 但火箭立即回敬一波12：2的攻勢，謝帕德得連續射入兩記三分球，半場結束時火箭已將領先優勢擴大至60：46。

第三節成為比賽轉捩點。火箭開局打出一波15：0的猛烈攻勢，將領先優勢擴大至27分，徹底擊潰騎士鬥志。由於領先優勢過大，杜蘭特等主力整個第四節未再上陣。騎士雖在末節追回些許分數，但最終無力回天。

