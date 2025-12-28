NBA｜魔術主場127：126逆轉勝金塊 畢克狂轟38分 約基治空砍大三元

NBA周日上演一場精彩逆轉。金塊作客魔術，雖一度領先雙位數，卻在第四節遭魔術反撲，最終以126：127惜敗。金塊球星約基治（Nikola Jokic） 空砍34分，完成生涯第180次三雙，而魔術主將安東尼畢克(Anthony Black)手感火熱，獨取生涯新高38分。

金塊約基治此役繳出34分、21籃板球、12助攻的數據，完成本季第16次、生涯第180次三雙，在歷史三雙榜上穩居第3。占姆梅利（Jamal Murray） 貢獻24分，P屈臣(Peyton Watson) 得15分。魔術方面，除畢克外，巴尼（Desmond Bane） 取得24分，小卡達（Wendell Carter Jr.）拿下18分。

比賽首節，金塊迅速進入狀態，以31：23領先。第二節他們繼續擴大優勢，半場結束時以62：48領先。易邊後戰局開始扭轉，第三節魔術加強進攻，將分差縮小至93：84分。

末節成為轉捩點。畢克帶領魔術打出一波21：8的攻勢，反超2分。雙方隨後陷入拉鋸戰，最後時刻比分交替領先。約基治憑藉罰球助金塊領先1分，但魔術巴尼隨後兩罰全中，再度反超。金塊最後一擊未能得手，終以一分之差飲恨126：127 。