無敵盃2025｜Black Joe擊敗四海 四海兌現承諾下跪叫爸爸

由鍾培生主辦的《無敵盃2025》於周六上演，由香港拳王羅四海與澳門拳手Black Joe進行六個回合，每回合兩分鐘比賽。雙方都未能夠在六回合賽事中擊倒對手，最後Black Joe以點數178:166擊敗羅四海。而四海於賽後兌現承諾，下跪叫Black Joe「爸爸」。

點擊觀看片段

四海第二回合「爆缸」

首回合雙方都在試探對手，至第二回合，Black Joe 多次擊中四海頭部，其中一記重拳打爆四海的右邊眼眉位置，四海即時流血。

第三、四回合，四海傾力反擊，多次將Black Joe逼到繩角，Black Joe被逼專注防守。第五回合，四海更兩度打跌Black Joe。不過，Black Joe憑較強的體力捱過四海的攻勢後，在第六回合乘四海力氣不繼，多次攻勢得分成功搶回不少點數，最後更以178:166點數擊敗四海。

四海下跪叫「爸爸」

拳證宣布賽果後，全場觀眾高呼Black Joe的名字，又大叫「爸爸」！因為四海賽前曾經許下，不擊倒Black Joe便叫對方爸爸，而四海果然講得出做得到，當場下跪叫Black Joe「爸爸」。

Black Joe贏體能

Black Joe賽後表示：「今次贏四海唔簡單，因為佢比較重，如果與我同磅數第4、5個回合俾我KO咗。因為我打佢啲拳都重，佢都仲可以企喺度。我好彩係佢體能唔好，唔係我哋兩個都打和。佢個磅數重我差不多10公斤，如果我中佢一拳應嘅都應該瞓低。其實頭先我都中咗佢幾拳都暈，但係我自己同自己講一定要醒，呢場比賽一定要贏，所以我堅持到底。其實預咗唔係我爆(流血)就係佢爆，上到台唔係我死就係佢亡。」

Black Joe又被問及打法比較輕鬆，他回應說：「四海比較重，我唔可以同佢搏拳，我要同佢打距離，所以要打得輕鬆啲，可以打到咁嘅成績所以好開心。」