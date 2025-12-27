棍網球｜ 康文署借場備戰 香港棍網總聘日籍教練 明年10月第一關奧運資格賽不容有失

隨著六人棍網球成為2028年洛杉磯奧運的競賽項目，以及亞太區奧運資格賽已定於明年10月在澳洲舉行，香港男、女子隊都為奧運資格賽密鑼緊鼓備戰，包括周六起一連3日在香港足球會舉行的香港國際棍網球六人賽，被視為揀蟀戰之一，香港棍網球總會主席方剛表示，除了半年前特邀前日本女子隊總教練佐滕壯來港任客席教練，他亦透露康文署已批出一個位於馬仔坑的場地給棍網備戰奧運資格賽。

香港女子棍網隊今次以精英陣容出戰國際棍網球六人賽，日籍教練佐藤壯（左二)是香港男女子隊主教練。徐嘉華攝

Steffi（中）是2022世錦賽主力之一。徐嘉華攝

８號林珈嘉（紅衫)在對日本一仗攻入兩球。徐嘉華攝

香港女子隊出線4強樂觀

一連3日的2025香港國際棍網球六人賽周六在香港足球會揭開戰幔，吸引14支來自海外及香港的男、女子球隊參賽，周六先進行小組賽，精英盡出的香港女子隊首天在小組賽獲一勝（14:7勝南韓的Ratels)一負(9:16負日本的JLA Sixes），出線周日4強席位樂觀，今仗的12位球員中，有過半數球員是2022年世界錦標賽歷史性取得第16名的「功臣」，包括在周六2場比賽共攻入3球的史卓妍（Steffi）。

Steffi賽後甚受小朋友歡迎。徐嘉華攝

球員為圓奧運夢 寧棄全職工作

原本全職公關的Steffi為了爭取明年10月奧運亞太區資格賽放棄正職，現全時間訓練、兼職教波的她說：「始終明年（2026年）有好多重要的比賽（包括7月波蘭10人世錦賽（D2）、10月澳洲6人亞太區奧運資格賽），我不想有遺憾去打完這些比賽，希望波蘭世錦賽（D2）拿冠軍（即第17名，因香港女子隊今年亞太區世錦賽資格賽未能躋身正賽，所以將目標放在D2的世錦賽），而亞太區資格賽就希望從中取得2027年的『終極』奧運世錦賽。」世界棍網總會於今年9月決定以澳洲主辦亞太區奧運資格賽，在比賽中獲頭5位可躋身2027年由四大洲球隊、男、女子組各16隊的「終極』奧運資格賽，爭取各6個奧運席位。

日籍客席主教練幫助大

對於半年前加入成為港隊客席主教練的日籍佐藤壯，由於他在日本仍有隊伍要照顧，佐藤壯只能一個月來港2、3次，Steffi認為從日教身上獲益良多，她表示：「跟之前的教練不同，佐藤教練好注重心理方面，他時常提我們，不是有很好技術的球隊就一定贏 ，而是最努力的球隊才會贏，他亦提我們不要太專注做錯的部份，專注全盤比賽更重要，這些對我們表現都很有幫助。」

男子隊以新秀為主，教練周旨航（左三)是現役一隊代表。徐嘉華攝

10號的李侗是第一次代表香港隊比賽，他在第一節率先為港隊攻入第一個入球，他賽後坦言十分開心，為日後進軍大港腳是支強心針。徐嘉華攝

男子組以新秀應戰

男子組方面，香港隊由於主隊要出戰下月6號在新西蘭舉行的亞太區世界錦標賽資格賽，所以派出年輕的新秀球員比賽，就連教練周旨航也只有24歲，他亦是香港一隊的代表之一，可惜港隊在小組首戰以4:26不敵日本強頑的Fogo Grizzlies，周日早上10時出戰第2場小組賽對深圳的SLDL爭入下午的4強賽。

去年同一個比賽還是球員的周旨航也是看著明年10月亞太奧運資格賽去努力，他說：「可以參與爭取奧運資格，是好重要的一件事，希望可以參加。」周旨航也是一邊教波、一邊打波。

中國香港棍網球總會主席方剛（右）對球隊躋身2027年終極奧運資格賽充滿信心。徐嘉華攝

為備戰奧運資格賽 會到日本作短期交流

今年的香港國際棍網球六人賽由去年的黃竹坑香港仔運動場移師市中心的香港足球會，主席方剛表示希望未來也可以在這個場比賽，美中不足是球會的訂場預約密麻麻，所以決賽要在周一進行。他亦透露為了備戰10月的亞太區奧運資格賽，港隊除聘請佐藤壯外，還會5月到美國參賽，亦會到日本作短期交流等等。

記者/攝影：徐嘉華