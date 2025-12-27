NBA｜「一眉」又傷！ 聖誕大戰拉傷腹股溝料缺陣數場

獨行俠周五證實，陣中明星大前鋒「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis），因在聖誕大戰中拉傷腹股溝，預計將會缺陣未來數場比賽。而一眉缺陣期間獨行俠的勝率由5成跌至25%，情況令人擔心。

聖誕大戰受傷

據《ESPN》報導，一眉是次受傷的程度為輕微腹股溝拉傷，球隊將會每日對其傷勢進行評估。獨行俠官方則將其列為腹股溝內收肌酸痛，在周六作客帝王的比賽中上陣成疑。

這位32歲的明星中鋒，是在聖誕大戰對陣勇士的第二節比賽中受傷。當時，他在一次快攻中試圖接應傳球時突然拉傷，並隨即一拐一拐地走回後備席，要求換人。

加盟獨行俠後傷不停

自今年二月，在涉及當積（Luka Doncic）的爭議性交易中，作為「主角」加盟獨行俠以來，一眉一直受肌肉拉傷問題困擾，可謂「傷不停」。他在加盟後的「地標戰」中，便因腹股溝內收肌拉傷而缺陣了18場比賽。今季早些時候，他又因左小腿拉傷而休戰了14場。

一眉缺陣球隊戰績大跌

戴維斯的健康狀況，對獨行俠的戰績有著決定性的影響。數據顯示，今季當一眉在陣時，獨行俠的戰績為8勝8負，勝率達到五成；但在他缺陣的16場比賽中，球隊僅錄得4勝12負，勝出率跌至25%。