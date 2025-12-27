Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人再傳噩耗！ 後場大將里夫斯小腿二級拉傷缺陣四周

即時體育
更新時間：17:54 2025-12-27 HKT
發佈時間：17:54 2025-12-27 HKT

湖人周五宣佈陣中後場大將里夫斯（Austin Reaves）經磁力共振檢查後，證實為左小腿腓腸肌二級拉傷，預計將至少缺陣四周，之後再作評估。這次受傷，對正值生涯巔峰的里夫斯本人，以及近期陷入三連敗困境的湖人而言，無疑是雪上加霜。

聖誕大戰傷出
 

現年27歲的里夫斯，是在聖誕大戰對陣侯斯頓火箭的上半場比賽中受傷的。他該仗正選上陣，在15分鐘內8投5中攻入12分，表現高效，可惜賽後被證實觸傷舊患。據消息人士透露，里夫斯最近已因左小腿輕微拉傷而缺陣過三場比賽，今次受傷的位置與之前相同，但程度更為嚴重。

全明星夢或受影響

這次受傷，對里夫斯而言來得極不合時。這位在聯盟打滾了5年的後衛，今季迎來大爆發，場均得分26.6分、助攻6.3次及籃板5.2次均創下個人生涯新高，原本被睇好可首次入選全明星賽，如今因傷需長期缺陣，勢必對其爭取個人榮譽造成影響。

湖人陷連敗困境

與此同時，湖人的戰績亦響起警號。在輸給火箭後，球隊已錄得三連敗，近10場比賽更輸了6場，主帥雷迪克（JJ Redick）在賽後更公開炮轟球隊的努力程度不足。目前，湖人以19勝10負的戰績，在西岸排名第四。里夫斯預計缺陣四周，期間湖人將要面對15場比賽，包括對陣活塞、馬刺及金塊等勁旅。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
4小時前
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
8小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
10小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
7小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
9小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥
「交通風紀」以牙還牙 辣招對付港鐵除鞋翹腳女 網民學到重點：輕輕撩撥｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
警員到場調查。楊偉亨攝
珍惜生命│31歲男疑被騙走10萬意難平 寶達商場平台墮下送院不治
突發
6小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
9小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
12小時前