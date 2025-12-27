NBA｜湖人再傳噩耗！ 後場大將里夫斯小腿二級拉傷缺陣四周

湖人周五宣佈陣中後場大將里夫斯（Austin Reaves）經磁力共振檢查後，證實為左小腿腓腸肌二級拉傷，預計將至少缺陣四周，之後再作評估。這次受傷，對正值生涯巔峰的里夫斯本人，以及近期陷入三連敗困境的湖人而言，無疑是雪上加霜。

聖誕大戰傷出



現年27歲的里夫斯，是在聖誕大戰對陣侯斯頓火箭的上半場比賽中受傷的。他該仗正選上陣，在15分鐘內8投5中攻入12分，表現高效，可惜賽後被證實觸傷舊患。據消息人士透露，里夫斯最近已因左小腿輕微拉傷而缺陣過三場比賽，今次受傷的位置與之前相同，但程度更為嚴重。

全明星夢或受影響

這次受傷，對里夫斯而言來得極不合時。這位在聯盟打滾了5年的後衛，今季迎來大爆發，場均得分26.6分、助攻6.3次及籃板5.2次均創下個人生涯新高，原本被睇好可首次入選全明星賽，如今因傷需長期缺陣，勢必對其爭取個人榮譽造成影響。

湖人陷連敗困境

與此同時，湖人的戰績亦響起警號。在輸給火箭後，球隊已錄得三連敗，近10場比賽更輸了6場，主帥雷迪克（JJ Redick）在賽後更公開炮轟球隊的努力程度不足。目前，湖人以19勝10負的戰績，在西岸排名第四。里夫斯預計缺陣四周，期間湖人將要面對15場比賽，包括對陣活塞、馬刺及金塊等勁旅。