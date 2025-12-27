NBL｜香港⾦⽜公布新季主場場地安排 常規賽13場主場賽事分別於荃灣 啟德及深圳福⽥上演
更新時間：16:01 2025-12-27 HKT
發佈時間：16:01 2025-12-27 HKT
發佈時間：16:01 2025-12-27 HKT
香港⾦⽜籃球俱樂部今⽇正式公布 2025/26 全國男⼦籃球聯賽（NBL）主場場地安排。球隊本季合共將出戰 13 場主場賽事，其中 5 場將於荃灣體育館舉⾏，包括早前於平安夜上演、對陣上海⽞⿃的主場揭幕戰；另有 1 場將安排在啟德體藝館 - 習藝坊舉⾏，其餘 7 場主場賽事則將移師深圳，於福⽥體育公園體育館上演。
香港⾦⽜表⽰，受限於香港可供舉辦職業籃球賽事的場地檔期安排，未能全⾯配合聯賽賽程，球隊因⽽作出上述主場部署，期望在確保賽事順利進⾏的同時，繼續為球迷呈獻⾼⽔平競技。球隊亦強調，仍正積極爭取更多香港主場賽事的可能性，若有進⼀步消息，將適時對外公布，務求讓更多本地球迷能夠親臨現場⽀持球隊。
開季取得兩連勝的香港⾦⽜，1⽉份福⽥主場賽事分別為：1⽉3⽇（星期六）迎戰杭州經緯、1⽉7⽇（星期三）對陣江⻄鯨裕清酒，以及1⽉20⽇（星期⼆）硬撼⽯家莊翔藍。
