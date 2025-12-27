2025體壇回顧｜國際足壇紅藍戰衣得天下 大巴黎「六冠王」成25年最大贏家

今年國際球壇身穿紅色和藍色球衣的球隊大豐收，其中巴黎聖日耳門成大贏家，橫掃本土各項賽事後更首奪歐聯、歐超盃以及洲際盃成為「六冠王」；車路士則在奪得歐協聯冠軍後成首支球隊完成歐洲大滿貫，更在世冠盃擊敗聖日耳門奪改制後首冠；英超利物浦相隔5年後再奪冠，而巴塞則全面壓制皇馬橫掃各項西班牙大賽。

大巴黎首奪歐聯冠軍 六冠傲視群雄

2025年國際足壇最大贏家必然是來自法國的巴黎聖日耳門，在失去陣中巨星麥巴比後，大巴黎實力不減反增，先輕鬆取得法甲冠軍、法國盃和法國超級盃一統法國後，再次出戰歐聯以5:0輕取國際米蘭勇奪隊史首個歐聯冠軍，其後出戰歐洲超級盃和洲際盃都以點球大戰，分別擊敗熱刺和法林明高再奪2冠，繼巴塞拜仁後成第三支「6冠王」，陣中大將丹比利更首奪金球獎，可謂大豐收的一年。

車路士完成歐洲大滿貫 勇奪世冠斬斷大巴黎七冠舞

車路士今年仍有所收穫，今年轉戰歐協聯展現超班水準，決賽對上來自西甲的貝迪斯以4:1輕取捧走冠軍，更一舉成為首支達成包括歐聯、歐霸冠軍在內的歐洲大滿貫，隨後更在改制後的世冠盃以3:0擊敗大巴黎，親手斬斷對手的7冠夢。

利物浦巴塞分途重拾本土榮耀

代表紅色戰衣的利物浦和巴塞今年在本土賽事上亦不輸蝕，高普離開後史洛特接掌兵符，加上沙拿狀態神勇，一季攻入29球18助攻助力紅軍再登英超之巔。而巴塞在拉明耶馬帶領下，力壓坐擁麥巴比和比寧咸的皇馬，再度登上西甲之巔，更橫掃西班牙超級盃和國王盃，以年輕之力一統西班牙。