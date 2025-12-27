2025體壇回顧｜SGA重組雷霆三少NBA首封王 諾利斯斬斷韋少連冠奪F1車手冠軍

今年NBA同F1齊迎新王登基，NBA有基𠎀奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)率雷霆奪歷史首冠，兼奪常規賽及總決賽MVP。而F1除了麥拿侖冧莊車隊冠軍外，車手羅列斯(Lando Norris)更以2分之差力壓韋斯塔潘首奪車手總冠軍寶座。

SGA領頭掀年輕風暴 助雷霆首奪總冠軍

去季雷霆用實力宣告重建完成，在手握SGA下聯同謝倫威廉斯（Jalen Williams，又譯𠎀倫威廉斯）以及賀姆格連（Chet Holmgren)，重組雷霆三少，在NBA以平均年僅25歲掀起一波年輕風暴，以68勝14負強勢闖入季後賽，連斬金塊灰狼2強敵後，決賽再以4:3擊敗溜馬勇奪雷霆自2008年創隊後首冠，當家球星SGA更奪得分王以及常規賽和季後賽MVP，今季更大致保留上季陣容劍指二連冠。

羅列斯2分力壓韋少首奪車手總冠軍

F1今季可謂是戲劇性的一年，在車隊方面，坐擁皮亞斯特里和羅列斯的麥拿侖，早已毫無懸念再奪車隊總冠軍，但車手總冠軍卻出現過山車般的劇情，開季到季季中麥拿崙雙雄強勢跑出，當時位列第三的韋斯塔潘(Max Verstappen)更一度落後超過100分，但由荷蘭站韋少得第二開始，故事開始變得更刺激，先有榜首的皮亞斯特里(Oscar Piastri)在巴庫站退賽後狀態大跌，更被隊友羅列斯反超，之後2者更在拉斯維加斯站雙雙因戰車犯規而取消資格，韋少之後先後在卡塔爾站奪冠後，位列第2的他與羅列斯差距僅12分，要鬥到最後一站阿布札比才分出勝負，最終雖由韋少奪得分站冠軍，但位列第三的羅列斯已足夠以2分之差力壓韋少首奪車手總冠軍。