NBA｜聖誕大戰勇士主場126：116挫獨行俠 居利達成26000分里程碑

勇士周四於聖誕大戰主場以126：116勝獨行俠。而勇士球星史堤芬居利 （Stephen Curry） 表現全面，攻入23分並於關鍵時刻射入奠定勝局的三分球，更在賽中達成職業生涯26,000分里程碑，成為NBA史上第22位達此成就的球員。

居利在第三節的上籃，讓他的職業生涯得分達到26000分，成為NBA歷史上第22位達到這一里程碑的球員。勇士舊將奇利湯遜（Klay Thompson） 傷癒復出面對舊主，賽前與居利互動擁抱，溫情一幕成為焦點。湯遜於首節剩5分51秒時替補上陣，獲得全場熱烈掌聲。

居利賽後分享突破里程碑感受：「這是一種莫大的榮譽，這一天在NBA歷史上也具有里程碑意義。整個球館的氣氛都截然不同。能在主場和隊友一起打籃球真是太好了，晚上能和家人共度時光，所以我很期待回家，特別是贏球的時候。 」

勇士今仗有老將賀福特（Al Horford) 傷癒歸隊即建奇功，首節後備上陣連入4球三分，單節獨取12分，帶領球隊打出40：28的強勢開局。獨行俠末節在弗拉格帶領下一度追至僅差6分。關鍵時刻居利再度展現「關鍵先生」本色，於最後3分45秒命中三分穩住軍心，最終助勇士以126：116勝獨行俠 。