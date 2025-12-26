NBA｜約基治大三雙刷新NBA紀錄 狂轟56分領軍金塊聖誕屠狼

約基治（Nikola Jokic）週四聖誕日晚上打出驚天動地的表現。他全場狂轟56分，並摘下16個籃板球及送出15次助攻的大三雙成績，更在加時賽中獨取18分，刷新NBA紀錄，最終帶領金塊以142：138力克木狼。

約基治此役成為NBA史上首位單場達成56分、16籃板球、15助攻的球員。同時成爲聖誕大戰歷史上第三高分的球員，僅次於斑拿迪京治（Bernard King）的60分與張伯倫（Wilt Chamberlain）的59分。他更加在加時賽中獨取18分，打破了史堤芬居利（Stephen Curry）創下的17分紀錄，成為NBA常規賽及季後賽歷史上，球員在單一加時賽中的最高得分。

金塊在第四節曾領先15分，但被木狼主將安東尼愛華士（Anthony Edwards）全場攻入44分，並在常規時間最後1.1秒投進關鍵三分球，將比賽拖入加時。加時賽初段，他連得7分，助木狼打出一波連續拿到9分的攻勢。但隨後他因不滿判罰連吃兩次技術犯規，被驅逐出場。最終球隊憑藉約基治史詩級的表現， 并在加時賽中獨取18分，以及占姆梅利（Jamal Murray）全場貢獻的35分 。最後金塊以142：138力克木狼，這場勝利讓金塊本季對木狼三戰全勝。