NBA｜艾朗霍斯29分領軍馬刺117：102擊敗雷霆 馬刺兩週內三勝雷霆

馬刺延續了他們對雷霆的強勢表現。馬刺在周四作客以117：102再度取勝，豪取八連勝 ，這已是兩週內第三度擊敗這支NBA總冠軍球隊。

雷霆開局7射全中，開局一度領先6分，但艾朗霍斯（De'Aaron Fox） 隨後幫助馬刺奮起直追。他上半場砍下21分，助馬刺以69：60領先進入中場休息。第三節結束時，馬刺以 95：79 領先，並保持了16分的領先優勢。第四節馬刺雖然一度被追到97：88僅領先9分，但很快馬刺重新擴大兩位數領先優勢 ，最後馬刺以117：102勝雷霆，拿下八連勝。

馬刺全隊手感火熱，整體投籃命中率高達53.6%。控衛迪霍斯表現出色，上半場就攻入21分，全場貢獻29分，是球隊的進攻發動機。 「超級狀元」雲班耶馬（Victor Wembanyama） 穩健拿下19分和11個籃板球，新秀卡斯杜（Stephon Castle） 也有19分和7次助攻的全面表現。這場勝利讓馬刺戰績來到23勝7負，穩居西岸第2位。

而雷霆雖有主將基𠎀奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得22分，連續第102場得分達20+， 但他全場19射僅7中，效率不佳。夏頓史甸(Isaiah Hartenstein) 得到 13 分和 12 個籃板球 。雖然球隊開季曾取得24勝1負的聯盟最佳戰績，但近六場比賽輸了四場，狀態有所下滑。