NBL｜金牛平安夜主場迎開門紅 金牛主帥解立彬：一字「亂」，須敲醒警鐘

昨日平安夜，香港金牛坐鎮荃灣主場，以94：74力挫NBL新軍上海玄鳥，收獲新賽季主場首勝。雖然贏下20分的「大比分」，主帥解立彬卻難言滿意，直指全隊表現用一個「亂」字概括，並強調必須以此為鑑、敲醒警鐘。

上半場拉鋸混戰 失誤頻發場面失序

比賽伊始兩軍纏鬥激烈，上半場竟出現10次交替領先。身體對抗火藥味十足，哨聲頻響，失誤同樣高企——金牛8次、玄鳥11次；金牛一度陷於略勢，場面顯得紊亂。解立彬賽後回更衣室逾10分鐘才現身記者會，語出直白：「今日的比賽用一個字形容就是‘亂’，尤其是上半場。大家要深刻反思，每個人都要給自己敲響警鐘，之後不要再像上半場那樣打球。」

主教練解立彬用「亂」形容球隊表現。楊功煜攝

主教練解立彬用「亂」形容球隊表現。楊功煜攝

調度頻繁「五上五落」 試陣為長線夯實

本場解帥多次變陣，甚至出現「五上五落」的集體調度。他解釋此舉旨在讓更多球員進入比賽與訓練節奏，同時釋放信任：「我相信大家的訓練效果，我願意給大家試錯、試陣容的空間。」

外援美臣鍾斯火力全開 單節12分掀關鍵攻勢

作為今季最大引援，美臣鍾斯在第二節初段全面開弓，裡外齊發連取12分，攜手球隊打出一波12：4，瞬間將比分拉開至32：23，為金牛奠定勝勢。談及這位擁有驚人爆發力的外援，解立彬不吝讚許：「近兩年我們選擇的外援，包括美臣鍾斯、厄特爾等，都是把姿態放得很低、刻苦訓練、願意成為球隊領袖的球員。」同時他也點題：當鍾斯遭遇對手重點盯防時，希望全隊能主動分擔、共同破題。

美臣鍾斯在發布會上認同主帥觀點，直言仍有大量工作要做：「我們新季前兩場的上半場都比較慢熱，但下半場都做出了正確調整。賽季很長，我們還需要不斷努力。」

記者：楊功煜