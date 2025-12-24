NBA｜李安納狂轟41分 快艇128：108勝火箭

今早舉行的NBA賽事， 由火箭對快艇。快艇在主場打出強勢進攻，憑藉李安納（Kawhi Leonard）攻下全場最高41分，以及哈登（James Harden）貢獻29分的帶領下，終場以128：108輕取休士頓火箭，取得本季第二次的連勝。

近期快艇狀態回升，他們在上周六擊敗湖人終結五連敗後，本場比賽延續火熱手感。火箭在首節35：29領先快艇6分。但快艇在第二節反超火箭，打出34：23的攻勢，半場以63：58領先。易邊後快艇持續擴大領先，第三節結束已將分差拉開至98：82，末節更一路壓制對手，最終以20分之差128：108收下勝利。

快艇李安納全場手感發燙，23次出手射中16球，其中包括三分球5射4中，高效砍下41分。哈登表現良好，整場貢獻29分。快艇全隊三分球37射20中，命中率高達54%。火箭雖然有杜蘭特（Kevin Durant）拿下22分，以及申京（Alperen Sengun）19分、11籃板球的雙十表現，但全隊三分球僅30射9中，命中率3成，成為勝負分水嶺。