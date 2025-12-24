Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜網傳中國歸化球員李凱爾恢復美國籍 經紀公司發文澄清為不實報導

更新時間：18:16 2025-12-24 HKT
發佈時間：18:16 2025-12-24 HKT

NBA爵士隊前鋒李凱爾（Kyle Anderson)出生在美國，並具8分之1中國血統，2018年和母親回到中國認祖歸宗，並於2023年取得中國國籍兼為國家隊男籃出戰23年世界盃，但近日網上盛傳指此子在NBA上的國籍為美國，質疑已將國籍改回美國，但其經紀公司今日回應指為假消息，更指李凱爾未來更有望登陸CBA。

李凱爾2023年代表國家隊出戰世界盃。AP
李凱爾維持中國國籍 未來有望亮相CBA

現年32歲效力NBA爵士隊李凱爾出生於美國紐約，但因曾祖外公為廣東客家人因此他也具8分之一中國血統，在2018年他更隨母親回到位於深圳龍岡區新木新村曾祖外公的故鄉，二人認祖歸宗李凱爾更被寫入族譜之中。在2023年李凱爾正式入籍中國，成為中國男籃首位歸化球員，同年他便代表國家隊出戰該屆世界盃，5戰場均可得13分5.6籃板3.4助攻，惟最終國家隊仍以1勝4負排第29出局，寫下隊史在世界盃的最差成績。

世界盃後李凱爾亦曾表示有意續效國家隊，但之後李凱爾也未有再獲徵召，近日網上開始盛傳李凱爾在NBA官網上的國籍改回美國籍，並指他與國家隊男籃的合作已結束，其經紀人公司沃瑟曼體育公司今日發文駁斥消息並不屬實，聲明指：「李凱爾現依然是中國國籍，有資格代表中國男籃徵戰世界賽場。他不是FIBA規則下的歸化雇傭兵，他在中國有根、有家人。如果國家隊需要，不排除未來繼續效力的可能性。甚至未來也有可能來CBA打球。」並舉例安比雖效力美國隊但NBA官網也顯示為喀麥隆國籍以證清白。李凱爾也轉發該聲明，並配文表示：「一切如常，我仍在此。」 

聲明全文:
近期有媒體平台使用NBA官網標注的球員國籍作為證明，發佈#teamwass# 合作球員@李凱爾 恢復美國國籍的信息並不屬實。

NBA官網球員國籍顯示均為球員出生地的國籍。比如已經為美國效力的恩比德官網顯示為喀麥隆國籍，已經為菲律賓效力的克拉克森官網顯示為美國國籍等。

李凱爾現依然是中國國籍，有資格代表中國男籃徵戰世界賽場。他不是FIBA規則下的歸化雇傭兵，他在中國有根、有家人。如果國家隊需要，不排除未來繼續效力的可能性。甚至未來也有可能來CBA打球。
 

