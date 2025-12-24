前NBA狀元西蒙斯轉戰職業釣魚 「希望用最好的狀態回歸NBA」

最近未有班落的球員西蒙斯（Ben Simmons）近日以「控股人」身份高調重返賽場，只是舞台從籃球場轉移到了海上，他投身南佛羅里達帆船運動釣魚錦標賽（South Florida Sails of the Sport Fishing Championship，簡稱SFC） ，并且投資了其中一個比賽隊伍，目前擔任該隊的營運管理者。西蒙斯在受訪問時表示，目前正在進行籃球和康復的訓練，希望用最好的狀態回歸NBA。

前NBA狀元西蒙斯一直是知名的釣魚愛好者，此次投資SFC的參賽隊伍，南佛羅里達帆船隊 （South Florida Sails franchise） ，并且正式成為帆船隊的新任控股人。儘管投身新領域，但這位2016年選秀狀元並未放棄籃球。他在接受《Andscape》專訪時坦承，過去數年深受傷病（特別是背傷）困擾，上賽季更一度陷入「心有餘而力不足」的困境。他表示：「我的大腦想做得更多，但身體卻無法跟上，這種精神消耗令人疲憊。」因此他今夏決心專注於身心狀態的重建。

現年29歲的西蒙斯定居洛杉磯，積極進行每週六天、每日兩次的訓練，內容包括籃球、力量及康復治療。此子的目標是完全康復，他強調 ：「我現在最想做的事就是讓自己的身體恢復到最佳狀態，我不希望出現任何復發。我不想沒有痊愈就上場比賽，對大家都沒有好處。」他對自己的恢復進展感到樂觀，主要取決於下個月的恢復情況 ，期望能在今年年中或下個賽季回歸NBA。