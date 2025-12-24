NBA｜湖人防守再亮紅燈作客108:132慘敗太陽 主帥雷迪克直言：跟唔上年輕球隊腳步

湖人近期傷兵問題不斷，上仗作客對同城的快艇占士(LeBron James)獨力難撐大敗，今場太陽對湖人雖有占士今場攻入23分，再加上里夫斯(Austin Reaves)和迪安祖艾頓(DeAnrde Ayton)復出，但仍無助改變頹勢，作客以108:132敗走太陽。

周二太陽對湖人，湖人主力之一當積(Luka Doncic)今戰繼續因傷缺，但中鋒艾頓傷癒復出正選上陣，里夫斯亦復出從板凳出發。然而在2位主將和占士帶領下湖人並未見起色，較早前當積接受訪問就提到主帥雷迪克希望球隊防守可以有改善，但貌似並未見成效，太陽今場全場以59%的投籃命中率輕鬆得分，最終以132:108輕取湖人。賽後主教練雷迪克(JJ Redick)直接指出問題：「球隊的老毛病又再出現，面為行對走動更多的年輕隊伍，我們就是跟不上他們的腳步，我們就好像深陷泥潭一樣無法走動。」

今場占士攻入全隊最高的23分外加6助攻，而替補上陣的里夫斯僅上陣22分鐘攻入17分，而太陽方面，今場D布魯士(Dilion Brooks)和布克(Devin Booker)分別攻入25分和21分11助攻。