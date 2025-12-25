Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025體壇回顧｜傳統強項劍擊單車齊報捷 港隊2025豐收年寫新章

2025-12-25
2025-12-25

2025年，香港體壇迎來高峰一季。港隊在劍擊與單車兩大強項連番告捷，於國際賽及全運會締造里程碑：花劍手蔡俊彥躍升「世一」，並率隊在全運會歷史性奪得男子花劍團體金牌；「小女車神」李思穎全運一屆三金進帳，穩坐「全運金后」。

28歲的蔡俊彥今季狀態火熱，先後在上海大獎賽及亞洲錦標賽登頂，其後於7月世錦賽更一劍封王，成為港隊劍擊隊首位世界冠軍，世界排名亦勁升至第1，榮膺「世一」。他坦言登峰不易：「我知道往後仍會有低潮與瓶頸，但會永遠記住自己曾是世界第一，這份信念能助我跨過難關。」

男花團體同樣傳來喜訊，由「世一」蔡俊彥聯同「劍神」張家朗、梁千雨、吳諾弘組成的香港隊，在全運會男子花劍團體賽強勢封王，為港隊再添耀眼戰績。蔡俊彥回顧今年，指已嚐個人「世一」滋味，盼來年與隊友再衝擊團體「世一」。張家朗則表示，經歷起伏後學會看淡勝負，期望以平常心迎接新挑戰。

單車隊亦捷報頻傳。24歲的李思穎在全運會火力全開，成功衛冕女子個人公路賽，同時加冕女子全能賽，並夥拍梁穎儀於女子麥迪遜賽奪金，一屆三金成為港隊「大贏家」。她直言，連番奪金證明自身與教練團隊方向正確：「我一直很想成為『小女車神』；在我心中，車神就是世界冠軍，我會朝這目標繼續努力。」目前她累積全運金牌達四面，成為港隊史上全運奪金最多的選手，無愧「全運金后」之名。

港隊在劍擊與單車雙線齊飛，以硬實戰績為2025年蓋上高峰印記，來年有望再向更高舞台進發。

