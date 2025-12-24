NBA｜馬刺末節狂飆「雙殺」衛冕雷霆 豪取7連勝 聖誕大戰第三度交鋒在即

西岸龍頭雷霆雖以衛冕之姿強勢開季，卻偏偏在馬刺身上屢屢受挫——NBA盃準決賽曾以2分惜敗，今仗本季次度相遇再吞20分大敗。馬刺至此豪取7連勝，今季已「雙殺」雷霆，並送上雷霆本賽季第4場失利，亦是雷霆今季首場「20+分差」慘敗。值得留意，兩隊將於兩日後的聖誕大戰第三度碰頭，戰意更添火藥味。

末節風雲突變 馬刺主場130：110擊退西岸第一

兩軍開局互不相讓，比分拉鋸至第四節方見分曉。馬刺末節打出一波43：28的猛烈攻勢，瞬間拉開差距，全程未讓雷霆看見反撲曙光。終場馬刺以130：110在主場狂勝20分，完成今季對雷霆的「雙殺」，氣勢正盛。

全隊14人齊開胡 基頓莊遜火熱領跑

馬刺本戰「全民皆兵」，登場的14人全部有分數進賬。主將雲班耶馬（Victor Wembanyama）繼續後備上陣23分鐘，收穫12分、5籃板、3助攻；雖然今仗未錄得封阻，連續100場有封阻的紀錄告一段落，卻不影響整體贏球步伐。後備火力點基頓莊遜（Keldon Johnson）16投10中、轟全隊最高25分；狀態回暖的夏里遜班斯（Harrison Barnes）亦貢獻20分；二年級新仔卡斯杜（Stephon Castle）高效砍下24分，賽後直言針對雷霆節奏所做的調整收效顯著：「我們重點是切斷他們的轉換進攻，逼他們進入半場對攻，整場就是在這方面下功夫。」

SGA難敵群狼 雷霆需速整頓

雷霆當家基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）獨撐大旗，交出33分8助攻的亮眼數據，仍難以撼動戰局。SGA賽後坦言全隊在攻防兩端未能達標：「場上的走勢很明顯，我們反應過來時比賽其實已經結束。能做的就是從這次失利吸取教訓，當作成長的養分。」

值得一提的是，兩隊將於兩日後聖誕大戰再度交鋒，屆時雷霆將會作陣主場迎戰馬刺，這將是兩隊在兩周內的第三次交手。